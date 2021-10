»Gegen das Patriarchat und seine Fans«

imago images/photonews.at

Am Wochenende haben in München und Wien christlich-fundamentalistische Abtreibungsgegner sogenannte Märsche für das Leben durchgeführt. Anliegen dieser angeblichen Lebensschützer ist es, ungewollt schwangeren Frauen die Möglichkeit zum Schwangerschaftsabbruch zu erschweren, ihnen ihre reproduktive Selbstbestimmung zu versagen. Insgesamt geht es den Antifeministen um eine Retraditionalisierung der Geschlechter- und Familienverhältnisse.

In Wien waren bei der Demonstration am Sonnabend verschiedene Gruppen aus dem rechten Spektrum vertreten: konservative und rechtskatholische Kreise, Ultrarechte und »Identitäre«. Die reaktionäre Protestgemeinde trug Schilder mit Aufschriften wie »Abortion is baby murder« (zu deutsch: Abtreibung ist Babymord) und ließ Kinder und Teenager in der ersten Reihe laufen. Die Rosa Antifa Wien (RAW) hatte zur Blockade aufgerufen. Auf Transparenten hieß es dort: »Küche, Ehe, Vaterland – unsere Antwort: Widerstand« und »Queers fight back«. Mehrfach sei es den Hunderten Gegendemonstrantinnen gelungen, den Marsch der rund 1.200 Abtreibungsgegner erfolgreich zu stoppen, so dass dieser von der vorgesehenen Route habe abweichen müssen, berichtete der österreichische Journalist Michael Bonvalot unter dem Hashtag »#marschfürnarsch«. Linke Aktivistinnen seien daraufhin von Polizisten mit Hunden verfolgt und festgesetzt worden, damit die Rechten hätten weitermarschieren können.

In München brachte der »Marsch der 1.000 Kreuze« am Sonntag gerade einmal knapp 100 Teilnehmer auf die Straße. 75 Kreuze wurden gezählt, berichtete eine Organisatorin von der Antisexistischen Aktion München (Asam) am Dienstag gegenüber junge Welt. Die Feministinnen und linken Gegendemonstrantinnen brachten unter dem Slogan »Welcome to hell – die Hölle denen, die dran glauben« immerhin viermal so viele Menschen auf die Straße. Mit dem Slogan habe man die absurde Ideologie der »Lebensschützer« verdeutlichen wollen, hieß es von Asam.

Aufgerufen hatte Asam »gegen das Patriarchat und seine Fans«, die Frauen die Freiheit nehmen wollten, die Selbstbestimmung ihres Körpers wahrzunehmen. Der Gegenprotest fand seinen Auftakt auf der Luitpoldbrücke. »Hier werfen die Fundis in der sogenannten Rosenzeremonie Rosen in die Isar, es werden wahllos und ohne Zusammenhang Namen gerufen und eine Glocke geläutet. Was soll dieser Unfug?« hieß es auf Twitter von Asam.

Bei der Demonstration in München für das Recht auf Abbruch soll es laut Polizeiberichten zu Auseinandersetzungen gekommen sein. Es habe Festnahmen gegeben, ein Pressevertreter sei angegriffen worden, bestätigte eine Sprecherin der Antisexistischen Aktion München am Mittwoch gegenüber junge Welt. »Einige Versammlungsteilnehmer, darunter auch ein offenbar thematisch mit dieser Versammlung verbundener Medienvertreter«, hätten sich mit den festgenommenen Personen »solidarisiert« und »Einsatzkräfte bedrängt«, behauptete die Polizei in ihrem Bericht.

Von den Vorwürfen könne man nichts bestätigen, die Beamten hätten vielmehr Schlagstöcke gegen Demonstrantinnen eingesetzt, so die Asam-Sprecherin. Ziel der Gegendemonstrantinnen sei es gewesen, den christlich-fundamentalistischen Aufmarsch zu verhindern und zugleich kreativen Gegenprotest zu mobilisieren, um die eigenen Inhalte publik zu machen. Mit Blick auf die aktuelle Lage betonte sie: »Die Aktionen der Abtreibungsgegner zeigen leider ihre Wirkung. Zu wenige Ärzte führen in Bayern Schwangerschaftsabbrüche durch.« Die Versorgung für ungewollt Schwangere bleibe unsicher. Asam fordere deshalb unter anderem »die Sicherstellung eines breiten medizinischen Angebots«.