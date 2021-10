Einwände erneut geprüft

imago images/Jochen Eckel Die endgültige Genehmigung ist noch nicht erteilt, der Fabrikbau dennoch im vollen Gang (Grünheide, 25.9.2021)

Mittwoch früh war Tesla optimistisch, noch in diesem Jahr in der seiner ersten europäischen Elektroautofabrik in Grünheide bei Berlin Fahrzeuge zu produzieren. »Wir rechnen damit, die abschließenden Genehmigungen vor dem Ende dieses Jahres zu erhalten«, hieß es im Quartalsbericht. Wenige Stunden später wurde bekannt, dass die dreiwöchige Onlineerörterung von mehr als 800 Einwänden gegen den Bau vom 2. November an wiederholt werden soll.

Das Brandenburger Umweltministerium erklärte, das habe die Behörde aus Gründen der Rechtssicherheit entschieden. Damit reagiert das Land auf Kritik der Umweltverbände Naturschutzbund (Nabu) und Grüne Liga Brandenburg. Sie werfen dem Amt vor, die Frist zur Bekanntmachung der Internetkonsultation – mindestens eine Woche vorher – sei nicht eingehalten worden.

Das Ministerium teilte mit, dem Beispielfall der Umweltverbände liege eine Rechtsauffassung zugrunde, die von der bisherigen Auslegung abweiche. Weil unklar sei, wie sich Verwaltungsgerichte in Brandenburg im Fall einer Klage entschieden, werde das Verfahren wiederholt. Die Bekanntmachung ist für den 25. Oktober vorgesehen. Die Kommentare aus der jüngsten Erörterung würden dennoch geprüft.

Für die Ansiedlung der sogenannten Gigafabrik liegt keine abschließende Genehmigung vom Land Brandenburg vor. Tesla baut bisher auf Grundlage vorzeitiger Zulassungen. Kritiker befürchten knappes Trinkwasser und negative Folgen für die Umwelt. Tesla weist die Kritik zurück. (dpa/jW)