Weshalb kann einer, der die faschistische Weltzertrümmerung mitgemacht hat, der Schlüssel sein, um über die Grundlagen einer neuen Welt nachzudenken? Was sollten Kommunisten vom Rechnen wissen? Und wie passt das in eine »moralische Erzählung«? Um diese Fragen ging es am Mittwoch abend in der Berliner junge Welt-Ladengalerie zum Auftakt der jW-Lesewoche. Die Redakteure Peter Merg (l.) und Daniel Bratanovic (r.) sprachen mit dem Schriftsteller Dietmar Dath (M.) über dessen Roman »Gentzen oder: Betrunken aufräumen«. Mitschnitt unter: kurzelinks.de/Gentzen (jW)