Nicht länger im Schatten

imago images/Hartenfelser Im Frankfurter Stadion am Brentanobad: Die Eintracht schlägt den FC Bayern München 3:2 (17.10.2021)

Den größten Paukenschlag der Frauenbundesliga gab es vor der Saison, denn der oft in der Kritik stehende DFB hat es geschafft, die Fernsehrechte für die Spiele der Fußballeliteliga an den Kunden zu bringen. Fortan laufen die Übertragungen auf Magenta Sport, dem Pay-TV-Sender des Telekom-Konzerns, in voller Länge. Dazu gibt es ein Freitagsspiel auf Eurosport zu sehen. Damit will der Verband für mehr Sichtbarkeit sorgen. Dem DFB, dem es seit der vergangenen EM auch um Diversität geht, solange sie niemandem weh tut, dürften die zusätzlichen Einnahmen gefallen. Dass das Verhältnis zwischen Vereinen der Frauenbundesliga und dem Verband angespannt ist, zeigte unlängst die Idee, die Frauensparte vom DFB zu lösen. Auf dem nächsten DFB-Bundestag im März 2022 soll über den betreffenden Antrag des Fußballverbands Rheinland entschieden werden. Vor allem soll es darum gehen, aus dem Schatten des übermächtigen Männerprofitums zu treten. Man wolle nicht länger Liga 1 b sein. Dabei haben die »Revolutionäre« einen bekannten Fürsprecher: Theo Zwanziger, DFB-Präsident von 2006 bis 2012. Eine neue Perspektive zu schaffen, das ginge nur »außerhalb eines großen Schatten werfenden Bereichs«, so Zwanziger. Dabei wurde erst kürzlich darüber debattiert, ob die Frauenliga nicht von den Vermarktungsprofis der Deutschen Fußballiga (DFL) übernommen werden sollte, die seit Jahren das Hochglanzprodukt des deutschen Männerfußballs in die Welt exportiere.

Im ersten Duell vor den TV-Kameras duellierten sich die Teams des SC Freiburg und der TSG Hoffenheim. Gerade Hoffenheim hat sich viel für die Saison vorgenommen und siegte mit 2:1. Die Kraichgauerinnen, die in den letzten Jahren immer um Platz drei mitspielten, wollen inzwischen mehr. Als Überraschungsmannschaft kann Bayer Leverkusen gesehen werden. Die »Werkself« spielte bisher meist beharrlich gegen den Abstieg, hat nach dem letztjährigen fünften Platz aber ebenfalls Blut geleckt und möchte nach oben. Letzten Sonnabend gewann sie auch in Freiburg mit 2:1 und ist nach dem sechsten Spieltag Tabellenzweiter.

In ihrer zweiten Saison ist auch wieder die SG Eintracht Frankfurt in der Tabelle zu finden, denn am Frankfurter Brentanobad wurden Namen und Klubfarben ausgetauscht. Der 1. FFC Frankfurt wurde 2020 aufgelöst und ist fortan mitsamt Lizenz zur Eintracht übergesiedelt. Der einstige Branchenprimus, der sich mit Turbine Potsdam Jahr um Jahr die Meisterschaft streitig machte, wurde gegen Ende der 2000er Jahre immer mehr zur grauen Maus. Der letzte große Erfolg liegt bereits sechs Jahre zurück, als überraschend die Champions League gewonnen wurde. Nun erhofft man sich durch die Fusion neue Strahlkraft. Zurück zu alten Erfolgen soll es gehen, mit einem stabileren finanziellen Hintergrund. Nach einem 3:2-Heimsieg über den Tabellenführer Bayern München ist die Eintracht aktuell Tabellendritter.

Ein solides finanzielles Fundament haben die Frauen des VfL Wolfsburg, die als amtierende Pokalsiegerinnen in die neue Saison ziehen. Dabei wurden zu Beginn kleine Brötchen gebacken. Immer noch schwer verdaulich ist der Abgang diverser Leistungsträgerinnen, wie der Wechsel der zweimaligen europäischen Fußballerin des Jahres, Pernille Harder, 2020, die nun für den FC Chelsea am Ball ist. Auch Trainer Stefan Lerch verließ die Wölfinnen, er wird fortan die U17-Junioren der TSG Hoffenheim trainieren – wahrscheinlich für mehr Geld und Publicity. Nun übernimmt der unbekannte Tommy Stroot die große Aufgabe, einen personell geschwächten Kader auf die richtige Bahn zu lenken. Eine Zielsetzung wird bewusst nicht herausgegeben – man möchte keinen Druck aufbauen.

Druck werden die Frauen des FC Bayern in diesem Jahr verspüren. Als Titelverteidigerinnen gehen sie als Gejagte ins Rennen. Nicht anders als zu erwarten, kam eine großspurige Ansage von der Säbener Straße, man wolle selbstverständlich den Titel verteidigen und auch im Pokal und der Champions League um den Titel spielen. Beim FCB hat man die, trotz Meisterschaft, enttäuschende Saison abgehakt. Dieses Mal möchte man den Einbruch, wie er in der letzten Spielzeit kurz vor Schluss kam, um jeden Preis vermeiden. In beiden Pokalhalbfinals unterlag man und musste somit die Hoffnung aufs Triple aufgeben. Mit den internationalen Topstars Glódís Viggósdóttir und Saki Kumagai sehen sich die Münchener gut gerüstet, um eine konstante Saison hinzulegen. Der Abgang von Simone Laudehr wiegt hingegen schwer. Die Welt- und Europameisterin brachte eine gehörige Portion Erfahrung in die Mannschaft. Für Laudehr ist mit 34 Jahren Schluss.

Wie angeklungen, befinden sich in den oberen Tabellengefilden Mannschaften, die auch eine erfolgreiche Herrenabteilung vorweisen können. Nur fünf Mannschaften sind nicht die Frauenabteilung eines Bundesligisten. Mit dem Aufstieg von Werder Bremen kam ein weiteres Halbschwergewicht hinzu, denn die Frauen von Carl Zeiss Jena sind immerhin mit einem Regionalligisten verbunden. Einzig der SC Sand, Turbine Potsdam und die SG Essen-Schönebeck sind die alleinigen Aushängeschilder ihrer Klubs. Damit tut sich auch eine finanzielle Ungerechtigkeit auf, denn längst werden Frauenteams von den großen Vereinen quersubventioniert. Ein ambitioniertes Projekt startet die neue Saison in der Kreisliga: die Frauenmannschaft von Borussia Dortmund. Bereits jetzt begeistert das Team. Nach fünf Spielen stehen die Dortmunderinnen ungeschlagen und noch immer ohne Gegentor auf Platz eins der Kreisliga A. Der Weg führt unzweifelhaft nach oben. Möglich also, dass in naher Zukunft die professionelleren Vereine den kleinen Klubs die Startplätze in der Bundesliga streitig machen. In der zweiten Liga stehen schon die Teams aus Meppen, Duisburg und Nürnberg bereit, um den Sprung in den Profifußball zu wagen.