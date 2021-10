Bericht: Facebook will Firmennamen ändern

Menlo Park. Facebook möchte einem Medienbericht zufolge seinen Firmennamen ändern. Um den Fokus auf die virtuelle Welt »Metaverse« zu legen, soll es in der kommenden Woche einen Namenswechsel geben, berichtete das US-Portal The Verge am Mittwoch. Das als gut vernetzt geltende Portal beruft sich auf eine Quelle »mit direkter Kenntnis der Angelegenheit«. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg wolle auf der »Connect-Konferenz« des Unternehmens am 28. Oktober darüber sprechen. Die Änderung solle das Bestreben des Techgiganten signalisieren, für mehr als nur soziale Medien bekannt zu sein.

Ziel von Facebook ist laut eigenen Angaben »eine virtuelle Umgebung (zu) schaffen, in der man mit Menschen in digitalen Räumen zusammen sein kann«. Dieses »Metaverse« solle nicht mehr nur als abstrakte Utopie existieren, sondern mit tatkräftiger Unterstützung aus Europa in die Praxis umgesetzt werden. Dazu will Facebook in den kommenden fünf Jahren in der Europäischen Union 10.000 Jobs schaffen. Das Investment wurde von den Facebook-Topmanagern Nicholas Clegg und Javier Olivan am Montag in einem Blogeintrag angekündigt. (dpa/jW)