Nachschlag: Kölner Karneval

WDR Als sogar der »Tatort« noch Stil hatte: Szene aus der Folge »Tote Taube in der Beethovenstraße« aus dem Jahr 1973

Zeiten gab es, da war im Fernsehen vieles möglich, bei manchen Sendern wie dem WDR sogar fast alles. Das waren die 70er Jahre. Selbst ein bis zum heutigen Tage weitgehend dröges Produkt wie der »Tatort« erreichte gelegentlich ungeahnte Höhen. Unerreicht bleibt »Tote Taube in der Beethovenstraße« (1973) von Sam Fuller. Den zuständigen »Tatort«-Kommissar, Zollfahnder Kressin, setzte Fuller nach ein paar Anfangsminuten außer Gefecht. Danach wandte er sich Wichtigerem zu: dem Kölner Karneval als zeitgenössischem Totentanz. Chaos, dunkler Humor. In seinen Memoiren erinnert sich Fuller auch an seine tollen Tage in Köln: »Joachim von Mengershausen zeigte uns ein paar Tatort-Filme. (…) Ich wollte, dass ›Tote Taube in der ­Beethovenstraße‹ lustig wird und selbstironisch. (…) Joachim lachte, als ich etwas über die Trostlosigkeit der Show knurrte. Ich glaube, er hasste es, sie zu produzieren. Er tat es allein fürs Geld«. Fürs Geld geschehen doch manchmal wirklich die seltsamsten Dinge. (aha)