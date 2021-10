Pleitegeier überm Hahn

Ralph Orlowski/REUTERS Für verlässliche Einnahmen am Flughafen Hahn sorgte lediglich die Partnerschaft mit dem Billigflieger Ryanair

Bankrott mit Ansage: Der Hunsrück-Airport Hahn hat Insolvenz beim Amtsgericht Bad Kreuznach angemeldet. Wie dieses am Dienstag mitteilte, haben neben der Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH vier weitere für den Betrieb wichtige Tochtergesellschaften ihre Zahlungsunfähigkeit erklärt. Leidtragende sind unter anderem 300 Beschäftigte, für die es laut Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag einen Sozialplan braucht, »der den Betroffenen Sicherheit und eine Perspektive bietet«. In einer Stellungnahme forderte Fraktionschef Jan Schalauske die Landesregierung auf, sich im Interesse der Mitarbeiter in den anstehenden Prozess einzubringen. Obwohl der Flughafen im benachbarten Rheinland-Pfalz verortet ist, hält das Land Hessen 17,5 Prozent der Anteile.

Ein ganz schlechtes Bild in der Angelegenheit gibt die Koalition aus CDU und Bündnis 90/Die Grünen ab. Eigentlich wollte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) die Beteiligung längst los sein. Der geplante Verkauf an einen Investor aus Fernost war allerdings vor fünf Jahren geplatzt. Die Shanghai Yiqian Trading Company (SYT) entpuppte sich seinerzeit als Briefkastenfirma ohne jede Nähe zur Luftfahrtindustrie. Eine Veräußerung an die pfälzisch-chinesische ADC GmbH scheiterte 2017 kurz vorm Vertragsabschluss ebenfalls. Ursächlich dafür war eine Partnerschaft des Unternehmens mit dem chinesischen Mischkonzern HNA, der im selben Jahr mit dem Land Rheinland-Pfalz handelseinig wurde und dessen Anteile von 82,5 Prozent für 15 Millionen Euro übernahm.

Aber auch mit dieser Wahl bewies die Politik kein gutes Händchen. Nicht nur ist die HNA Group, die auch mit Fluglinien, Banken und Hotels Geschäfte macht, seit Januar pleite. Vor zwei Wochen wurde überdies bekannt, dass deren Führungsspitzen in Vorstand und Verwaltungsrat aus bisher nicht präzisierten Gründen festgenommen wurden. Gleichwohl ließ Hahn-Betriebsleiter Christoph Goetzmann zu beiden Vorgängen verlauten, diese hätten keinerlei Auswirkungen auf den Flughafenbetrieb. Noch Anfang Oktober gab er zum besten, der Airport sei auf gutem Kurs sowie drauf und dran, ohne Beihilfen und Kurzarbeit durch die Coronakrise zu kommen. Nur drei Wochen später hat ihn die Realität eingeholt.

Dabei lief es genau genommen nie wirklich rund für den in den 1990er Jahren aus einem ehemaligen US-Militärstützpunkt hervorgegangen Regionalflughafen. Für verlässliche Einnahmen sorgte lediglich die Partnerschaft mit dem irischen Billigflieger Ryanair, der den Standort seit 1999 ansteuerte, das Angebot seit 2018 aber deutlich zurückgeschraubt und viele Urlaubsstrecken zum Flughafen Frankfurt am Main verlegt hat. Während in guten Zeiten jährlich bis zu vier Millionen Passagiere am Hahn verkehrten, waren es 2019 noch 1,5 Millionen. Mit der Pandemie ging es dann so richtig bergab, so dass wohl auch der ohnehin angeschlagene HNA-Haupteigner trotz des zuletzt florierenden Frachtverkehrsaufkommens seine Felle hat wegschwimmen sehen.

Die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens bedeute »nicht automatisch die Einstellung des operativen Betriebs, vor allem dann nicht, wenn entsprechendes Geschäft vorhanden ist«, ließ am Dienstag das rheinland-pfälzische Innenministerium wissen. Aber hätte die Landesregierung von Maria Luise Dreyer (SPD) das Unheil nicht kommen sehen müssen? Dem Parlamentarischen Geschäftsführer der Freien Wähler im Mainzer Landtag, Stephan Wefelscheid, stellen sich Fragen: »Was wurde dem Innenministerium seitens des Flughafenbetreibers verschwiegen? Oder hat die Landesregierung die Lage am Hahn schlichtweg falsch eingeschätzt? Das Innenministerium muss nun dringend Antworten liefern«, sagte er dem SWR am Mittwoch.

Klar ist: Nur weil sich die Regierung vor vier Jahren ihrer Anteile entledigt hat, ist sie eine Mitverantwortung an der Misere nicht los. Noch 2017 und 2018 hatte das Land insgesamt über 15 Millionen Euro an Zuschüssen in den Regionalflughafen gesteckt. Wofür das alles, wenn der Laden doch vor die Wand gefahren wird? Und was erst kostet es den Steuerzahler, wenn der Airport am Ende komplett abgewickelt wird? Für CDU-Generalsekretär Jan Zimmer steht dann auch fest: »Die Insolvenz ist der vorläufige traurige Höhepunkt einer völlig vermurksten Flughafenpolitik der Landesregierung unter Frau Dreyer.«