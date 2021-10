Gezerre um Pipeline

Igor Kuznetsov/Nord Stream 2 Probebetrieb gestartet: Anlandestation der Pipeline in Russland

Die Gaslieferung über die Pipeline Nord Stream 2 könnte zumindest mit halber Kapazität beginnen. Anfang der Woche teilte die Betreibergesellschaft Nord Stream 2 AG im schweizerischen Zug mit, der erste Strang der 1.230 Kilometer langen Leitung sei mit 177 Millionen Kubikmetern sogenannten technischen Gases befüllt. Im Innern herrsche jetzt mit 103 Bar der erforderliche Druck, um den Transport aufnehmen zu können. Zum tatsächlichen Zeitpunkt des Lieferbeginns äußerte sich das Unternehmen nicht, ebensowenig dazu, wann die zweite Röhre betriebsbereit sein könnte.

Die Befüllung der Leitung trotz ungewisser Aussichten auf eine Betriebsgenehmigung ist für die russische Seite auch eine erhebliche wirtschaftliche Vorleistung. 177 Millionen Kubikmeter entsprechen beim aktuellen Gaspreis von etwa 1.900 US-Dollar pro 1.000 Kubikmeter einem Betrag von knapp 340 Millionen US-Dollar.

Vor allem von den Grünen kommt weiter Widerstand gegen die Erteilung einer Betriebsgenehmigung. Parteichefin Annalena Baerbock sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochausgaben), die Eigentumsverhältnisse an der Leitung stimmten nicht mit dem Energierecht der EU überein. Dieses schreibe vor, dass der Betreiber der Leitung ein anderer sein müsse als der Lieferant des Gases. Baerbock warf Russland vor, es habe seine Gaslieferungen »gehörig heruntergefahren«, um die europäischen Abnehmer angesichts der steigenden Preise unter Druck zu setzen.

Inwiefern dies zutrifft, ist unklar. Das Handelsblatt hatte vor einigen Tagen gemeldet, Gasprom erfülle zwar seine langfristigen Lieferverpflichtungen gegenüber deutschen Großabnehmern, allerdings teilweise, indem es eigenes Gas aus eigenen Speichern in Deutschland entnehme. Im Gegensatz hierzu hatte der Berliner Tagesspiegel Anfang des Monats berichtet, Gasprom habe seine Lieferungen nach Deutschland in diesem Jahr um 39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert gesteigert.

Wenn Baerbock und andere Grünen-Politiker ihre Verweise auf das EU-Recht ernst nehmen, wäre das de facto ein Todesurteil für Nord Stream 2 und dürfte von seiten der Urheber auch so gemeint sein. Denn das EU-Recht verlangt von Russland, seine eigene Gasexportstrategie und die Infrastruktur dafür Vorgaben anzupassen, auf deren Gestaltung es keinen Einfluss hatte. Hiermit ist nicht zu rechnen, von der juristischen Frage, ob die EU für Russland zuständig ist, völlig abgesehen.

Das faktische Exportmonopol für den Staatskonzern Gasprom ist ein Eckstein der Wirtschaftsstrategie Russlands. Nur auf dem mengenmäßig weniger bedeutenden Exportmarkt für Flüssiggas sind auch andere russische Gasanbieter unterwegs. Schon vor gut 20 Jahren war Michail Chodorkowski vom Staat aus dem Geschäft geworfen worden, weil er über den Bau eigener Pipelines in den Gasexport einsteigen wollte. Eine Lösung der aktuellen Schwierigkeiten auf dem Gasmarkt durch jene erhöhten Lieferungen aus Russland, die auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag vor dem EU-Parlament angemahnt hat, wäre so jedenfalls nicht zu erwarten.

Die drastisch erhöhten Gaspreise werden auch Thema beim EU-Gipfel in Brüssel an diesem Donnerstag und Freitag sein. Einige Mitgliedstaaten fordern einen zentralen Gaseinkauf durch die EU. Die Kommission hat bisher keine einheitliche Strategie erarbeitet und vor zwei Wochen einen »Werkzeugkasten« vorgestellt, von dem die Mitgliedstaaten nach Belieben eine oder mehrere Maßnahmen auswählen können.