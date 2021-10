Erinnern und kämpfen

(c) Stadtarchiv Ivry-sur-Seine / Fonds Jeannette Vermeersch / Geschenk der Erben Besonderer Moment: Maurice Thorez (l.) begleitete Juri Gagarin (M.) als »Botschafter des Friedens« bei seiner Reise durch Frankreich 1963

Im Russischen Haus der Wissenschaft und Kultur (RHWK) in Paris hat am Donnerstag eine Veranstaltung stattgefunden, die der Veröffentlichung des Tagebuchs von Maurice Thorez (1900–1964), dem langjährigen Generalsekretär der Kommunistischen Partei Frankreichs (PCF), gewidmet war. Veranstalter waren die russische KP-nahe Zeitung Prawda, die Stiftung für soziale und kulturelle Initiativen sowie der Verlag Fayard, in dem das Tagebuch erschienen ist. Maurice Thorez war nicht nur Mitbegründer der Résistance und federführend in der Komintern und der Friedensbewegung. Er war auch eine Leitfigur für die sowjetisch-französischen Beziehungen und hat die Freundschaftsgesellschaft UdSSR-Frankreich, die in beiden Ländern sehr beliebt war, mitinitiiert.

Konstantin Wolkow, Direktor des RHWK in Paris, eröffnete zu Beginn der Veranstaltung zunächst eine Ausstellung von Geschenken, die Thorez erhalten hatte und die im Archiv von Ivry-sur-Seine aufbewahrt werden. Darunter beispielsweise ein Foto sowjetischer Kosmonauten mit Widmungen von Juri Gagarin, Walentina Tereschkowa und Alexej Leonow. Anschließend wandte sich Dmitri Nowikow, stellvertretender Vorsitzender des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation (KPRF), per Videokonferenz an die Teilnehmer. Er wies darauf hin, dass die Ideen und Erfahrungen von Thorez für Kommunisten auch heute von Bedeutung sind: »Das große Verdienst von Thorez war die Entwicklung der Strategie und Taktik der antiimperialistischen Einheitsfront im Kampf aller demokratischen Kräfte für Frieden, Demokratie und sozialen Fortschritt.« Nach der Niederlage des Faschismus habe der PCF konsequent die imperialistische Politik gegen die UdSSR angeprangert, so Nowikow. Er zitierte die Worte Thorez’ als Reaktion auf die Entstehung der NATO 1949: »Das französische Volk wird niemals gegen die Sowjetunion kämpfen!«

Geschichtsfälschung

Der stellvertretende KPRF-Vorsitzende betonte auch die Bedeutung des Vermächtnisses von Thorez, wenn es um den derzeitigen Widerstand gegen imperialistische Pläne geht, eine ganze Reihe von Ländern zu destabilisieren, allen voran sozialistische: »Die Prota­gonisten des Kapitals sind sich sehr wohl dessen bewusst, wie stark die sozialistischen Ideen sind. Angesichts der sich verschärfenden Krise des Kapitalismus gewinnen diese Ideen stetig an Anziehungskraft.« Er verwies unter anderem auf die Erklärung des EU-Parlaments zum 80. Jahrestag des »Ausbruchs« des Zweiten Weltkriegs. In diesem Dokument werden Nazideutschland und die Sowjetunion gemeinsam für den Krieg verantwortlich gemacht. Gleichzeitig würden westliche, bürgerliche Regierungen in der Ukraine, im Baltikum und in Polen Aufmärsche von Faschisten hinnehmen und sich an »der Rehabilitierung von Hitlers Kollaborateuren, bei der Zerstörung von Denkmälern für sowjetische Soldaten und bei der Verfolgung kommunistischer Parteien« beteiligen.

Nach Nowikow begrüßte Guillaume Roubaud-Quashie im Namen von Fabien Roussel, Nationalsekretär der Kommunistischen Partei Frankreichs, die Gäste des Abends. Roubaud-­Quashie wies auf die Bedeutung von Thorez’ Vermächtnis für die PCF sowie auf seine Arbeiterherkunft hin: Er wurde in der Bergbauregion Pas-de-Calais in Nordfrankreich geboren und blieb der Arbeiterklasse bis zu seinem Tod treu.

Patrik Köbele, Vorsitzender der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP), war ebenfalls vor Ort. Er nahm im Laufe des Abends an einer Diskussion teil, in der es zwar hauptsächlich um Geschichtsfälschung bezüglich des Zweiten Weltkriegs ging, doch auch aktuelle Ereignisse berücksichtigt wurden. Köbele berichtete ausführlich über Versuche, die Zulassung der DKP zu den diesjährigen Bundestagswahlen zu verhindern sowie der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) die Gemeinnützigkeit zu entziehen. Er erwähnte auch, dass die jW vom deutschen Verfassungsschutz wegen »marxistischer Propaganda« beobachtet wird und unter Druck steht.

Begegnung mit Sowjets

In einer weiteren Diskussion, an der sich unter anderem Maurice Thorez’ Sohn Pierre beteiligte, wurde über den historischen Wert der Tagebuchaufzeichnungen des früheren PCF-Generalsekretärs gesprochen. Diese entstanden zwischen 1952 und 1964, in einem politisch komplizierten Zeitabschnitt, geprägt vom XX. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) und dem sowjetisch-chinesischen Zerwürfnis. Beide Ereignisse führten zu einem geopolitischen Ungleichgewicht zugunsten der USA.

Pierre Thorez, früher aktives Mitglied der Freundschaftsgesellschaft UdSSR-Frankreich, erzählte von Begegnungen zwischen sowjetischen Seeleuten und Einwohnern der nordwestfranzösischen Stadt Le Havre (Partnerstadt von Leningrad), von Fußballspielen, Russischkursen, von Jugendaustausch und Mitgliederreisen der Freundschaftsgesellschaft in die Sowjetunion. Seiner Ansicht nach bot die Gesellschaft eine Möglichkeit, der antisowjetischen Propaganda im Land etwas entgegenzusetzen, indem sie die Franzosen mit der Kultur und dem Leben der sowjetischen Völker vertraut machte. Solche Kontakte müssten wiederbelebt werden, forderte Thorez. Insbesondere die Kommunisten sollten beim Aufbau von Beziehungen zwischen Frankreich und Russland eine führende Rolle spielen.

Für Abrüstung, gegen NATO

Auch der antikoloniale Kampf der französischen Kommunisten in Indochina und Algerien und ihre Unterstützung durch sowjetische Genossen war Thema. Dabei ging es auf dem Podium etwa um die gegenwärtige Aufarbeitung der Verbrechen des französischen Kolonialismus. Diskussionsteilnehmer erinnerten an die Rolle von Thorez und des PCF bei der Gründung des Weltfriedensrates 1949, an die Notwendigkeit des Einsatzes von Kommunisten aus aller Welt für den Frieden – gegen Imperialismus und Kolonialismus. Sie sprachen von der Notwendigkeit, verstärkt über Abrüstung und Einhaltung des Völkerrechts zu diskutieren und verurteilten die aggressive, expansionistische Politik des Kriegsbündnisses NATO.

Weitere Gäste des Abends waren Teilnehmer und langjährige aktive Mitglieder der Freundschaftsgesellschaft UdSSR-Frankreich, Mitglieder der Französischen Kommunistischen Partei, der Vizepräsident des Senats der Französischen Republik, Pierre Laurent, der Generalsekretär des Verkehrsverbandes des Gewerkschaftsbunds CGT, Laurent Brun, Mitglieder des Nationalen Parteirats, die Direktorin des Verlagshauses Fayard, Sophie Hogg, sowie Aymeric Monville, Leiter des Verlags Delga.

Ein besonderer Dank galt den Mitgliedern des Vereins »Livres en luttes«, die im Rahmen der Veranstaltung dem RHWK das Gemälde »9. Mai auf dem Roten Platz« von Pjotr Ossowski, Staatspreisträger der UdSSR, überreicht haben. Dieses Gemälde hatte 1985 der damalige Generalsekretär der KPdSU, Michail Gorbatschow, der Freundschaftsgesellschaft UdSSR-Frankreich geschenkt.

Der Abend bot eine einzigartige Gelegenheit, Einblicke in die langjährigen Erfahrungen der Freundschaftsgesellschaft zu erhalten. Es gilt, die Initiativen einzelner Gesellschaften und Vereine vor Ort zu fördern und ihnen einen neuen Impuls zu verleihen. Außerdem ist es an der Zeit, gemeinsame Veranstaltungen zum 100. Jahrestag der Gründung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken im Dezember 2022 ins Auge zu fassen.