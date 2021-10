Lieferriese steigt bei Gorillas ein

Friedrich Stark/imago images Harte Arbeit, aber schlecht bezahlt: Gorillas steht wegen der miserablen Arbeitsbedingungen für seine Fahrer in der Kritik

Der Dax-Konzern Delivery Hero steigt beim Lebensmittelbringdienst Gorillas ein. Der Restaurantlieferdienst hat 200 Millionen Euro in das erst im vergangenen Jahr gegründete Berliner Unternehmen gesteckt und bekommt dafür acht Prozent der Anteile, wie Delivery Hero am Dienstag bekanntgab. Rechnerisch ergibt sich daraus eine Bewertung von drei Milliarden US-Dollar (2,5 Milliarden Euro) für die Gorillas Technologies GmbH. Das Unternehmen hat in neun Ländern ein Netz von 140 Lagern in großen Städten aufgebaut und verspricht eine Lieferung mit Fahrradkurieren innerhalb von zehn Minuten. In den vergangenen sechs Monaten habe Gorillas insgesamt 4,5 Millionen Bestellungen ausgeliefert.

In der jüngsten, dritten Finanzierungsrunde habe Gorillas insgesamt fast eine Milliarde US-Dollar eingesammelt, so das Unternehmen. Bei der Transaktion wird der Bringdienst dreimal so hoch bewertet wie noch bei der Finanzierungsrunde im März. Neben Delivery Hero, das das meiste Geld beisteuerte, hätten auch Geldgeber wie der Technologiekonzern Tencent aus China, die US-Investmentgesellschaft Coatue oder die in Beijing ansässige Beteiligungsgesellschaft DST Global investiert, die schon im März mit von der Partie waren. »Diese Investition untermauert unsere globalen Ambitionen und die Möglichkeiten, die die Branche bietet«, sagte Gorillas-Gründer Kagan Sümer.

»Delivery Hero ist auf einer Mission, Quick-Commerce weltweit voranzutreiben, und wir sehen in Gorillas einen der führenden Anbieter in Europa und den USA«, begründete Delivery-Hero-Chef Niklas Östberg den Einstieg. Gorillas’ Umsatz wachse monatlich mit zweistelligen Raten. Der Markt für schnelle Lebensmittellieferungen boomt: Insidern zufolge steigt der US-Konzern Doordash beim Gorillas-Konkurrenten Flink ein; zuvor soll er auch Verhandlungen mit Gorillas geführt haben. Delivery Hero ist erst kürzlich auf den deutschen Liefermarkt zurückgekehrt, auf den Insidern zufolge auch Doordash strebt.

Zuletzt hatte Gorillas Schlagzeilen wegen der dort herrschenden miserablen Arbeitsbedingungen gemacht. Als zu Beginn des Monats dann Gorillas-Beschäftigte dagegen streikten, entließ der Konzern als Reaktion darauf gut zwei Dutzend der Fahrerinnen und Fahrer (siehe jW vom 6.10.). (Reuters/dpa/AFP/jW)