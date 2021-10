Verbiegen mit Ansage

Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa Klaus Lederer bei einer Pressekonferenz (Berlin, 15.10.2021)

Wo Mitregieren über alles geht, landen schöne Versprechen verlässlich auf der langen Bank. Die Partei Die Linke in Berlin kennt bekanntlich keine Schmerzgrenzen, wenn es ums Koalieren geht. Nichts schreckt mehr als Opposition. In der neuesten Episode von »Für Posten und Pfründe vergessen wir alles« servieren die Regierungssozialisten jetzt sogar ihre wichtigste Wahlkampfhelferin ab: die Initiative »Deutsche Wohnen & Co. enteignen«. Vor gut drei Wochen wurde der Volksentscheid zur Vergesellschaftung großer Immobilienkonzerne mit klarer Mehrheit angenommen und von mehr als einer Million Menschen unterstützt. Die Linkspartei hatte sich über Monate ohne Abstriche für das Vorhaben stark gemacht und gerade damit eine schlimmere Wahlschlappe verhindert. Aber kaum winkt abermals eine Regierungsbeteiligung, wird das Projekt flugs ins Aus manövriert.

Als Abstellgleis fungiert dabei eine sogenannte Expertenkommission. Laut dem am vergangenen Freitag durch die Verhandler von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke vorgelegten Sondierungspapier soll das Gremium »Möglichkeiten, Wege und Voraussetzungen der Umsetzung des Volksbegehrens« prüfen und innerhalb eines Jahres eine Empfehlung für das weitere Vorgehen an den Senat erarbeiten. Der soll dann »eine Entscheidung darüber« treffen. Die designierte Regierende Bürgermeisterin, Franziska Giffey (SPD), hatte vor der Abgeordnetenhauswahl stets versichert, dass es mit ihr keine Enteignungen geben werde. Von den Grünen hieß es, diesen Weg allenfalls als »letztes Mittel« gehen zu wollen. Faktisch steht Die Linke als Fürsprecherin der Kampagne in dem alten und wohl neuen Dreierbündnis allein da. Als nach Stimmenanteilen schwächstes Glied in der Kette hätte sie ziemlich schlechte Karten, ihre Linie durchzusetzen.

»Die neue Landesregierung respektiert das Ergebnis des Volksentscheides und wird verantwortungsvoll damit umgehen«, liest man im Sondierungspapier. Auch wolle man die Initiatoren bei dem Prozess teilhaben lassen. Der Linke-Spitzenkandidat Klaus Lederer stellt das Vorgehen als eine Art von Zwangsläufigkeit dar. »Es ist ja juristisches Neuland, was da betreten wird«, sagte der noch amtierende Kultursenator am Montag gegenüber dem Rundfunk Berlin-Brandenburg. Der entsprechende Artikel 15 im Grundgesetz sei noch nicht angewandt worden. »Das fällt natürlich nicht vom Himmel, sondern da ist ein Arbeitsprozess nötig.«

Die Initiative »Deutsche Wohnen & Co. enteignen« beklagt hingegen »durchschaubare Verzögerungstaktiken«. Die juristische Machbarkeit der Vergesellschaftung sei bereits »etliche Male vom Berliner Abgeordnetenhaus und vom Bundestag bestätigt« worden. Eine weitere Prüfung sei »nicht nur völlig unnötig, sondern auch undemokratisch«, äußerte sich Kampagnensprecher Rouzbeh Taheri am Montag in einer Pressemitteilung. »In einer Demokratie ist es geboten, dass Volksvertreter:innen den Willen ihrer Bevölkerung respektieren – und das heißt in dem Fall: Jetzt wird vergesellschaftet!« Verpflichtet ist der Senat dazu allerdings nicht. Mit dem erfolgreichen »Beschlussvolksentscheid« drückt der Souverän lediglich einen politischen Willen aus, der aber nicht bindend umzusetzen ist.

Anders läge der Fall, hätten die Berliner über einen fertigen Gesetzentwurf votieren können. Einen solchen hatte die Initiative zwar im Mai vorgelegt, aber auf ausdrückliches Anraten der Linkspartei nicht zur Abstimmung gestellt, da der Volksentscheid damit womöglich schon vorab juristisch hätte ausgebremst werden können. Böse Falle: Das Ausbremsen besorgt die Politik jetzt einfach selbst. Und dass ausgerechnet Lederer den Vorwurf der »Verschleppung« damit kontert, am Wahltag sei ja kein Gesetz beschlossen worden, erscheint bei der Vorgeschichte wie eine Verhöhnung. Für die Gelackmeierten bleibt nur noch das Prinzip Hoffnung. Bündnissprecher Ralf Hoffrogge appellierte am Dienstag an die Senatsparteien, das Ziel der Vergesellschaftung im Koalitionsvertrag festzuschreiben und für die Erarbeitung des fraglichen Gesetzes einen Zeitplan vorzusehen.

Derweil haben SPD und Grüne bereits am Montag den Weg für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen frei gemacht. Der SPD-Landesvorstand und ein kleiner Landesparteitag der Grünen stimmten jeweils für eine entsprechende Empfehlung der Parteispitzen. Am Dienstag abend, nach jW-Redaktionsschluss, stand die Frage bei einem Sonderparteitag von Die Linke auf dem Programm.