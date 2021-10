UNO: Klimakrise bedroht Arme in Afrika

Genf. Die Klimaerwärmung in Afrika gefährdet laut einem UN-Bericht mehr als 100 Millionen der ärmsten Menschen des Kontinents. »Bis zum Jahr 2030 werden schätzungsweise bis zu 118 Millionen extrem arme Menschen in Afrika von Dürre, Überschwemmungen und extremer Hitze betroffen sein, wenn keine angemessenen Maßnahmen ergriffen werden«, schrieb Josefa Leonel Correia Sacko von der Afrikanischen Union (AU) im Vorwort des am Dienstag veröffentlichten Berichts. Der Klimawandel habe bereits 2020 zu mehr »Ernährungsunsicherheit« und Vertreibung auf dem afrikanischen Kontinent beigetragen. (AFP/jW)