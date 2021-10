Chinas Wirtschaft wächst weiter

Beijing. Chinas Wirtschaft ist im dritten Quartal von Juli bis Ende September um 4,9 Prozent im Vorjahresvergleich gewachsen. Das teilte die chinesische Statistikbehörde am Montag mit. Grund für dieses für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt relativ niedrige Wachstum sind die Krise in der Immobilienbranche und die Stromausfälle, die auch die Exportindustrie belasten. Chinas Wirtschaft war zu Beginn des Jahres noch um 18,3 Prozent gewachsen – das erste Quartal 2020 war aber in der Volksrepublik von der Coronakrise geprägt gewesen. Im zweiten Quartal betrug das Wachstum noch 7,9 Prozent. Der Rückgang im dritten Quartal war erwartet worden. (AFP/jW)