»Wollen Energieproduktion dem Markt entziehen«

Frank Augstein/AP Riesengeschäft: Arbeiter von RWE auf einem Hochspannungsmast in Moers (22.9.2021)

Ihre Kampagne »RWE und Co. enteignen« ist kürzlich an die Öffentlichkeit getreten. Was ist Ihr Vorhaben?

Unser Ziel ist es, die Energieproduktion zu vergesellschaften. So wie sie aktuell organisiert ist, funktioniert sie nicht. Sie ist weder sozial noch ökologisch gerecht. Deswegen wollen wir Energiekonzerne wie RWE enteignen.

Sie beziehen sich auf die Berliner Initiative »Deutsche Wohnen und Co. enteignen«, die kürzlich bei einem Volksentscheid eine Mehrheit gefunden hat. Auch Sie streben eine solche Abstimmung an. Wie soll die gestaltet sein?

Einen Volksentscheid sehen wir erst in einigen Jahren. Es gibt noch viele juristische Etappen auf dem Weg dahin. Unter anderem müssen dafür etliche Unterschriften gesammelt werden. Dabei werden wir uns voraussichtlich ähnlich wie der Berliner Volksentscheid auf den Grundgesetzartikel 15 stützen, laut dem unter anderem Produktionsmittel durch ein Gesetz, das die Entschädigung regelt, in Gemeineigentum überführt werden können.

Unsere nächsten Schritte sind aber zunächst struktureller Natur: ein Bündnis aufbauen, mit anderen Gruppen und Personen ins Gespräch kommen. Da wo RWE vor allem Braunkohle abbaut, beispielsweise im Rheinland, haben sich während der vergangenen Jahre viele Menschen angesichts der Klimakatastrophe politisiert. Immer häufiger wird der Kapitalismus als Problem thematisiert.

Erhoffen Sie sich Rückenwind durch die Berliner Initiative?

Dass so viele Menschen beim Volksentscheid mit Ja gestimmt haben, ist eine grandiose Sache. Das zeigt, dass sich ein gesellschaftliches Klima entwickelt, in dem die Eigentumsfrage gestellt wird. Die Berliner Debatte darum, wie die Vergesellschaftung sich verwirklichen lässt, etwa durch eine Anstalt öffentlichen Rechts, wird auch unser Vorhaben mitprägen.

Der RWE-Konzern ist ein großer, transnationaler Akteur, der etwa in den Niederlanden ein Hauptversorger ist. Wie stellen Sie sich die Vergesellschaftung eines solchen Unternehmens vor?

Als Kampagne wollen wir, dass Energieproduktion und -versorgung in den Händen aller Menschen liegen, die von damit zusammenhängenden Entscheidungsprozessen betroffen sind. Da Konzerne wie RWE nicht nur in der BRD tätig sind, müssen wir auch über nationalstaatliche Grenzen hinaus denken. Wir sind gerade am Anfang und stoßen hier einen Prozess an. Da kommen mit Sicherheit noch einige Schwierigkeiten auf uns zu.

Müsste ein innerhalb der bestehenden Marktlogik vergesellschafteter Konzern nicht auch konkurrenzfähig bleiben?

Wir wollen Enteignungen im ganzen Sektor durchführen. Dadurch wollen wir die Energieproduktion dem Markt entziehen. Dafür müssen auch Zulieferung und Versorgung vergesellschaftet werden. Hier braucht es solidarische Selbstorganisierung, damit Strom nicht als Ware gehandelt, sondern Produktion und Versorgung den Bedürfnissen von Mensch und Natur angepasst werden.

Sie betonen, dass »Inseln im Kapitalismus« nicht unabhängig agieren können. Wie kann eine Vergesellschaftung im Kapitalismus funktionieren?

Zum Beispiel durch Anstalten öffentlichen Rechts, in denen es Gremien gibt, bei denen Vertreter der Bürgerinnen und Bürger eingebunden sind. Auch genossenschaftliche Modelle wären möglich, bei denen Mitglieder entscheidungsfähig sind. Wichtig ist, dass Richtungsentscheidungen auf gesellschaftlicher Ebene debattiert werden, etwa Fragen nach einem Kohleausstieg, die Nutzung fossiler Energien. Arbeitsstrukturen und -abläufe müssen von den Beschäftigten entschieden werden. Energieproduktion muss dezentraler organisiert sein, damit die von einer bestimmten Produktionsstätte abhängige Region einfacher mitentscheiden kann. Zudem muss die Forderung nach Enteignung und Vergesellschaftung auch auf andere Sektoren der Wirtschaft ausgeweitet werden.