Wasserwerfer gegen Hafenarbeiter

Borut Zivulovic/REUTERS

Die italienische Polizei hat Wasserwerfer und Tränengas gegen Hafenarbeiter eingesetzt, die erneut in Triest gegen die neuen Coronabeschränkungen protestierten. Hunderte Demonstranten hatten am Montag einen der Eingänge zum Hafen blockiert. Nach mehreren Stunden drängten Einsatzkräfte die Protestierenden auf einen nahen Parkplatz ab. Die Proteste der Hafenarbeiter in Triest hatten am Freitag begonnen. Sie richten sich gegen die neu eingeführte Pflicht zur Vorlage eines Coronapasses am Arbeitsplatz. (AFP/jW)