NATO? Nein, danke

Ana Brigida/AP/dpa Trotz aller diplomatischen Spannungen mit Russland: NATO probt seit Montag wieder den Atomkrieg. (Flugzeugträger der Royal Navy vor der Küste Portugals, 27.5.2021)

Der Schritt ist konsequent, man bleibt aber weiterhin erreichbar: »In dringenden Fällen kann die NATO sich an unseren Botschafter in Belgien wenden«, sagte Russlands Außenminister Sergej Lawrow am Montag. Zuvor hatte er laut der russischen Nachrichtenagentur TASS angekündigt, dass ab dem 1. November die NATO-Vertretung in Moskau geschlossen und das bei der Zentrale des Kriegsbündnisses in Brüssel akkreditierte russische Personal bis auf weiteres abgezogen wird. Die Maßnahme kommt mit Ankündigung: Sie ist eine Reaktion auf den Rauswurf von acht russischen Diplomaten bei der NATO-Zentrale in Brüssel vor zehn Tagen: Das Personal der russischen Mission wurde auf zehn Mitarbeiter beschränkt.

»Als Ergebnis der bewusst gewählten Schritte der NATO sind die Bedingungen für elementare diplomatische Arbeit nicht gegeben«, so Lawrow. Er erinnerte daran, dass das Kriegsbündnis bereits 2015 und 2018 die Zahl der russischen Diplomaten reduziert habe. »Seit 2014 hat die NATO jeglichen Kontakt mit unserer Mission abgebrochen und die vollständige Beendigung der praktischen Zusammenarbeit sowohl im zivilen Bereich als auch zwischen den Militärs angekündigt.« Es sei sogar ein Besuchsverbot in der NATO-Zentrale verhängt worden.

Am 6. Oktober dann verschärfte die Militärallianz erneut ihr Auftreten gegenüber Moskau. Bei den russischen Mitarbeitern, deren Akkreditierung entzogen wurde, habe es sich um »verdeckte russische Geheimdienstmitarbeiter« gehandelt, so ein NATO-Sprecher. Ins Detail gehen wollte er nicht: Die Entscheidung sei mit Blick auf Geheimdienstinformationen gefällt worden, Näheres dürfe man nicht sagen.

Einen Tag darauf wurde der Generalsekretär des Kriegsbündnisses, Jens Stoltenberg, dann doch etwas spezifischer und begründete den Rauswurf mit »bösartigen Aktivitäten« Moskaus. Einen konkreten Anlass habe es allerdings nicht gegeben. Stoltenberg sagte dies, nicht ohne gleichzeitig auch sein »Dialogangebot« gegenüber Russland zu erneuern. Es sei »wichtig zu reden«, wenn »Spannungen so stark sind wie derzeit«, betonte der Generalsekretär.

Bereits damals hatte Moskau das Vorgehen kritisiert. Es gebe einen »offensichtlichen Widerspruch zwischen den Erklärungen von NATO-Vertretern, die normalisierte Beziehungen mit unserem Land fordern und ihren Handlungen«, sagte der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, in Moskau. Der Rauswurf der russischen Diplomaten würde »keinen Raum für Illusionen mit Blick auf Normalisierung der Beziehungen und die Wiederaufnahme des Dialogs mit der NATO« lassen.

Reaktion in Brüssel am Montag? Man habe die Äußerungen Lawrows zur Kenntnis genommen, aber keine Mitteilung erhalten. Der russische Außenminister hatte hingegen zuvor erklärt, die NATO sei informiert worden.

Unbeirrt von diesen Verwicklungen probt die NATO unterdessen wieder den Atomkrieg: Truppen aus der BRD und 13 weiteren Staaten der Militärallianz begannen am Montag »Steadfast Noon«, ihr jährliches Manöver »zur Verteidigung des Bündnisgebiets mit Atomwaffen«. Beteiligt seien neben atomwaffenfähigen Kampfjets auch konventionelle Flieger, und Überwachungs- und Tankflugzeuge. Wo genau das Manöver abgehalten wird, wurde nicht gesagt. Es befinde sich im »südlichen Bündnisgebiet«. Laut dem Prinzip der »nuklearen Teilhabe« der NATO können in Europa stationierte Atomwaffen der USA auch von Partnerstaaten genutzt werden.