Selbst eingemauert

Arnulf Hettrich/imago images Die Reichen schonen: FDP-Wahlkampfplakat

Das Regierungskurzprogramm der »Ampel« lässt sich kurz zusammenfassen: keine Steuererhöhung, aber ein Mindestlohn von zwölf Euro pro Stunde binnen eines Jahres. Ansonsten jede Menge Fortschritt, Modernisierung und Investitionen in Digitalisierung und Klimaschutz.

Für die Finanzierung der laufenden Ausgaben bleibt kein Spielraum. Das ist verständlich, aber dennoch eine Katastrophe. Bei Rente, Gesundheit und sozialer Sicherung soll nur der bestehende Zustand einigermaßen erhalten werden. Dass allein das entweder höhere Staatsausgaben oder eine Neuverteilung der Belastung erfordert, hatten SPD und Grüne ansatzweise erkannt und eine »Bürgerversicherung« vorgeschlagen, die auch die höheren Einkommensklassen zur Kasse bittet, damit die Zweiklassenmedizin beendet und die Grundlage für ein rationales und effizienteres Gesundheitssystem gelegt werden könnte. Zu diesem Thema heißt es im »Sondierungspapier« der drei Parteispitzen lakonisch: »Die gesetzliche und die private Kranken- und Pflegeversicherung bleiben erhalten.«

Bei der Rente kommt es noch schlimmer: Die gesetzliche Rente soll zwar gestärkt, das Mindestrentenniveau von 48 Prozent gesichert werden. Auch werde es »keine Rentenkürzungen und keine Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters geben«. Aber statt einer Finanzierung all dessen soll die gesetzliche Rentenversicherung in eine »teilweise Kapitaldeckung (…) einsteigen«, wozu sie als Kapitalstock einen einmaligen Zuschuss von zehn Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt erhalten werde. Die private Altersvorsorge soll »grundlegend« – vielleicht mit einem öffentlichen Fonds – reformiert werden. Das klingt wie eine Drohung, und das ist es auch. Schon die Riester-Rente war von Gerhard Schröder und Walter Riester als »Einstieg« angekündigt worden. Fußnote: Hartz IV soll künftig »Bürgergeld« heißen. Mehr Geld für so etwas gibt es nicht.

Die künftige Regierung will fest »im Rahmen der grundgesetzlichen Schuldenbremse« agieren. Zugleich werde es »keine neuen Substanzsteuern« (= Vermögens- und Erbschaftssteuer) geben. Dennoch wird es, wie vom kleinsten Partner FDP im Wahlkampf gefordert, keine Erhöhung der Einkommens-, Unternehmens- oder Mehrwertsteuer geben. Der selbst definierte Spielraum der neuen Koalition unter Olaf Scholz reicht deshalb vorn und hinten nicht. Um handlungsfähig zu sein, wird sie vermutlich im Haushalt des kommenden Jahres einen schönen großen Fonds einrichten, um dann 2023 brav innerhalb der Schuldenbremse ihre Aufgaben als Sachwalterin des Monopolkapitals einigermaßen erfüllen zu können.

Mit der versprochenen Anhebung des Mindestlohns auf zwölf Euro kommt Deutschland immerhin in Sichtweite des Niveaus in Frankreich. Ansonsten fällt für das gemeine Volk bei der »Ampel« rein gar nichts ab.