Chef als Richter

Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa Proteste gegen die »Soko Linx« des LKA Sachsen in Leipzig (10.6.2021)

Die Entlassung sorgt für viel Aufruhr: Die Uniklinik Magdeburg hat Ende September eine Verwaltungsmitarbeiterin »aufgrund neuer Ermittlungserkenntnisse mit schwerwiegenden strafrechtlichen Vorwürfen« freigestellt. Am Freitag haben nun die Abgeordneten im Landtag von Sachsen-Anhalt den Fall diskutiert. Die AfD sprach dabei von einer Unterwanderung des öffentlichen Dienstes durch »Linksextremisten« und forderte die Landesregierung auf, härter dagegen vorzugehen. Der zuständige Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) kündigte eine Überprüfung der Uniklinik an.

Was ist passiert? Vorausgegangen war eine Hausdurchsuchung der Ermittler der »Soko Linx« des LKA Sachsen. Am Morgen des 15. Mai 2020 durchsuchten Polizisten die Finanzabteilung des Krankenhauses nach Computern und Datenspeichermedien. Ziel war der Arbeitsplatz der alleinerziehenden Sachbearbeiterin Katrin Bauer*. Ihr wird vorgeworfen, Daten aus dem Melderegister der Klinik an Antifaaktivisten weitergegeben zu haben. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden ermittelt gegen sie wegen Beihilfe zu gefährlicher Körperverletzung im Falle eines Angriffs auf eine Leipziger Immobilienmaklerin im November 2019. Die Aktivistin Lina E. wird von den Ermittlungsbehörden verdächtigt, an diesem Angriff beteiligt gewesen zu sein. Aktuell läuft ein Prozess gegen sie und drei weiteren Verdächtige am Oberlandesgericht Dresden.

Aufgrund dieses Verdachts wurde Bauer im Mai 2020 von der Klinikleitung nach dreißigjähriger Betriebszugehörigkeit entlassen, daraufhin reichte sie Klage beim Arbeitsgericht Magdeburg ein. Die Richter konnten laut Urteil vom Juli 2021 keine Belege für die Datenweitergabe feststellen und ordneten die Weiterbeschäftigung der 51jährigen an. Doch schon im September folgte die Freistellung der aktiven Antifaschistin durch die Personalabteilung. In der Elbestadt ist sie bekannt für ihren Einsatz gegen Neonaziaufmärsche und gegen die AfD. »Antifaschismus sorgt für eine gewisse Kriminalisierung, weil den Leuten immer alles zugetraut wird. Den Stand der Ermittlungen kenne ich nicht, weil ich bisher noch keine Akteneinsicht habe. Alles, was ich weiß, habe ich der Presse entnommen«, so Bauer im Gespräch mit jW.

Die Magdeburger Regionalzeitung Volksstimme berichtete am 5. Oktober zuerst über den Fall. Bauer sieht sich durch diese Veröffentlichung ungerecht behandelt, da darin ihre Unschuld von vornherein ausgeschlossen würde. »In diesen hetzerischen Medienartikeln werden meines Erachtens Kleinigkeiten aufgeblasen und Erwägungen, die mich entlasten würden, überhaupt nicht mitgedacht.« Es gebe keine Überlegung, »wie Sachen, die mir vorgeworfen werden, auch anders hätten passieren können«. Differenzierter hingegen berichtete die Mitteldeutsche Zeitung über die Freistellung. In der Ausgabe vom 12. Oktober bestritt Bauers Anwältin Rita Belter dass ihre Mandantin Daten an Dritte weitergegeben habe.

Die freigestellte Mitarbeiterin nimmt in der öffentlichen Debatte eine Vorverurteilung wahr: »Die Volksstimme macht mir den Prozess, während die Ermittlungsbehörden mir nichts nachweisen können«, so Bauer. Und weiter: »Mein Arbeitgeber und die Presse werden zu Erfüllungsgehilfen. Die können mich bestrafen, und die können dann ein Urteil sprechen, was Gerichte nicht schaffen oder was die Ermittlungsbehörden nicht durchsetzen können.« Die Welt berichtete, dass die Ermittler belastende Adressdaten und E-Mails auf dem beschlagnahmten Laptop der Angestellten gefunden hätten. Bauer erklärt dazu: »Es wurde noch nicht mal eine Anklage erhoben und die Welt weiß mehr über das Ermittlungsverfahren als ich. Sie schreibt, was ich alles schon gemacht haben soll. Man kann diesen Artikeln nicht vertrauen.«