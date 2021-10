Nachschlag: Sie meddelt

Focus Features/ZUMA Press/imago images In »Emma« (2020) ist niemand wirklich sympathisch. So wie die leben!

Filmliveticker: Niemand ganz sympathisch. So wie die leben. Emma tanzt mit Nachbar, glaub’, die kommen nicht zusammen. Nachbar schiebt Panik. Frank rettet Emmas Cousine (?). Hab’ entweder nicht aufgepasst oder das ist absichtlich unvermittelt. Sie hat ’n Crush auf Frank! Emma meddelt wieder. Glaub’, Nachbar steht auf Cousine und Emma auf Nachbar. Sommerpicknick war Reinfall für Emma. Sick burn gegen die Nervensäge. Selbst Nachbar findet’s kacke. Frank ist also die ganze Zeit verlobt gewesen und hat’s vor todkranker Mutter (?) geheimgehalten! Tja. Blöd für Emma, die ihn echt mag. Grad jetzt, wo Nachbar sie hasst. To be fair, Emma ist ’n ziemlich mieser Charakter. Twist! Sie will Nachbar friendzonen. Aber er will dann doch mehr. Suddenly proposing. LOL, sie kriegt Nasenbluten und schimpft, weil Cousine auf Nachbar steht. Jetzt hab’ ich überhaupt nicht gerafft, wer Mr. Martins ist, den Cousine heiratet. Finale ganz nett. Am Ende haben diese Leute ja nix an der Welt verändert, sondern nur so Soap Opera gelebt. Gilt wohl für jedes Austen-Buch, oder? (ahe)