Hans-Dieter Vibrans, jW-Fotowettbewerb 2021 Einsendung von Hans-Dieter Vibrans: »Etwas abseits, in einer Stadt am Yssykköl in Kirgistan, fanden wir die Lenin-Skulptur. Hier scheint früher ein Agitationspunkt gewesen zu sein.«

»Radeln, Radeln, nochmals Radeln!« scheint Lenin diesem Touristen am früheren »Agitpunkt« der hier abgebildeten Stadt am Yssykköl, dem größten See in Kirgistan, zuzurufen. Doch noch zögert er, seinen Weg fortzusetzen. Weiter geht es jedenfalls nahtlos im jW-Fotowettbewerb. Ab in die Verlängerung: Wir haben den Einsendeschluss nach hinten verlegt. Alle Hobbyfotografinnen und -fotografen, die mitmachen wollen, können noch bis zum 28. Oktober ihre besten selbst geschossenen Bilder auswählen und an junge Welt schicken.

Diese letzte Chance für den diesjährigen Wettbewerb muss genutzt werden! Wer dabei ist, kann nur gewinnen. Einerseits an Erfahrung, andererseits – mit etwas Glück und Talent – tolle Preise wie eine Polaroidkamera oder mehrere Reisen zu wunderschönen Orten. Die besten Bilder werden von einer Jury ausgewählt, in einer Ausstellung in der jW-Ladengalerie der Öffentlichkeit präsentiert und schließlich in einer Zeitungsbeilage sowie einem Kalender abgedruckt.

Die Teilnahme ist ganz einfach: Entweder Papierabzüge per Post an jW schicken oder die Möglichkeit des digitalen Uploads nutzen. Noch sind anderthalb Wochen Zeit. Das hier abgebildete Foto stammt übrigens von Hans-Dieter Vibrans, der sich damit für die Rubrik »Orte mit Geschichte« beworben hat. (jW)