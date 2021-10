Auf Kosten der Mieter

imago/photothek Hohe Kosten: Schon 2019 konnten es sich zwei Millionen Menschen nicht leisten, ihre Wohnungen richtig zu heizen

Die aktuelle Preisexplosion bei den Energiekosten verschärft die soziale Ungleichheit dramatisch; einkommensschwache Haushalte können ihre Nebenkosten kaum noch bezahlen. Am Freitag haben nun die Betreiber der großen Stromnetze in Deutschland bekanntgegeben, dass die EEG-Umlage zur Förderung des Ökostroms 2022 auf ihren niedrigsten Stand seit zehn Jahren sinken wird. Im kommenden Jahr werde die Umlage demnach bei 3,72 Cent pro Kilowattstunde liegen; sie sinke damit um 2,77 Cent gegenüber dem Vorjahr. Ermöglicht wird der Preisrückgang unter andrem durch einen Bundeszuschuss von 3,25 Milliarden Euro, der aus den Einnahmen der CO2-Bepreisung im Verkehrs- und Wärmebereich finanziert wird. Ohne diesen Zuschuss läge die EEG-Umlage, die als Teil des Strompreises von allen Verbrauchern bezahlt wird, 2022 bei 4,65 Cent.

Ein weiterer Grund für die Senkung ist das hohe Niveau der Börsenstrompreise. Denn das im Jahr 2000 verabschiedete und seitdem mehrere Male veränderte Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sieht vor, dass Betreiber von Anlagen für die Energieerzeugung aus erneuerbaren Ressourcen, die Strom in das Netz der öffentlichen Versorgung einspeisen, eine festgelegte Vergütung erhalten. Das wird dadurch ermöglicht, dass die Übertragungsnetzbetreiber den eingespeisten Strom an der Strombörse verkaufen und dann die EEG-Umlage genutzt wird, um die Differenz zwischen den garantierten, höheren Abnahmepreisen für Solar- und Windparks und den Tarifen an der Börse auszugleichen. Da die Strompreise dort derzeit auf Rekordhoch sind, ist die auszugleichende Differenz klein.

Die Logik dahinter ist simpel: Steigt der Börsenpreis, sinkt die Umlage; für Verbraucher ist das eine Art Nullsummenspiel. Die angekündigte Senkung bedeutet somit keinesfalls, dass die Strompreise für Kunden billiger werden. Vor allem auch deswegen, weil die Beschaffungskosten der Stromversorger gerade deutlich steigen und so die Preise weiter befeuert werden.

Der Sozialverband VdK verlangt deshalb einen sozialen Ausgleich für die gestiegenen Strom- und Energiepreise. Ärmere Menschen bräuchten beispielsweise »Einmalbeihilfen für die Anschaffung von stromsparenden Elektrogroßgeräten«, sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele der Neuen Osnabrücker Zeitung (Freitagausgabe). Zudem müssten die tatsächlichen Energiepreise bei der Berechnung des Wohngeldes berücksichtigt werden. Die Energiepreise seien für Menschen mit geringem Einkommen und Grundsicherungsempfänger ein riesiges Problem. »Schon im Jahr 2019 konnten es sich zwei Millionen Menschen nicht leisten, ihre Wohnungen richtig zu heizen«, so Bentele.

Der Deutsche Mieterbund und der Bundesverband der Verbraucherzentralen hatten bereits am Donnerstag ein Gegensteuern der neuen Bundesregierung gefordert, um eine »Nebenkostenexplosion« zu verhindern. Für die hohen Energiepreise und die »Wohnkostenkrise« seien neben den Entwicklungen auf dem globalen Öl- und Gasmarkt vor allem staatliche und regulative Fehlanreize verantwortlich, hieß es in einer Mitteilung beider Organisationen. Dazu gehörten die hohe Besteuerung des Strompreises, eine einseitige Belastung der Mieterinnen und Mieter beim CO2-Preis und die fehlende Entlastung für Haushalte mit niedrigem Einkommen.

Für Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) liegt der Hauptgrund für die hohen Strompreise bei der EEG-Umlage, die er »so schnell wie möglich komplett abschaffen« will, wie er am Freitag in Berlin mitteilte. »Die gesunkene EEG-Umlage 2022 darf nicht als Einmaleffekt verpuffen«, so Altmaier. Auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) stimmte mit ein und erklärte, »auf unserem Weg hin zur kompletten Abschaffung der EEG-Umlage sind wir heute einen großen Schritt vorangekommen«.

Dieses Vorhaben wird auch von den Oppositionsparteien sowie manchen Umweltverbänden unterstützt. Deutlicher Widerspruch kommt dagegen vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Caroline Gebauer, Expertin für Energie- und nationale Klimapolitik bei der Organisation, erklärte am Freitag gegenüber jW, die Abschaffung der Umlage als Instrument für niedrigere Strompreise sei eine vergleichsweise kostspielige Maßnahme, die soziale und ökologische Belange nicht ausreichend berücksichtige. Denn mit der gleichen Summe, die zur Abschaffung der EEG-Umlage ausgegeben würde, könnte die Bundesregierung andere Maßnahmen ergreifen, die stärker für den Klimaschutz und gegen soziale Ungleichheit wirken. Gebauer forderte zum Beispiel eine »Klimaprämie, die so ausgestaltet wird, dass ökonomisch schwache Haushalte vergleichsweise stärker entlastet werden«.