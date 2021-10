»Können uns nicht auf schöne Versprechen verlassen«

Sergio Perez/REUTERS Sieht nett aus, hält den Klimawandel aber nicht auf: UN-Klimakonferenz, hier in Madrid (2019)

Die Umweltorganisation Urgewald hat mit 40 weiteren NGO eine Liste veröffentlicht, auf der 1.030 internationale Kohlekonzerne samt deren 1.800 Tochtergesellschaften aufgeführt sind. Solange die Finanzindustrie diese Unternehmen stütze, könne ein Kohleausstieg nicht erfolgen, heißt es. Was hat es mit dieser Liste auf sich?

Wir versuchen transparent zu machen, welche Firmen hartnäckig die Klimakrise und sämtliche Aufrufe der Vereinten Nationen, den Aufbau der Kohleindustrie zu stoppen, ignorieren. Eine noch zu geringe Anzahl von Finanzinstituten schließt Kohlekonzerne aus ihrer Arbeit aus. Uns hat erstaunt, dass von den mehr als 1.000 Firmen auf unserer Liste 503 neue Kohlekraftwerke, Minen oder dazugehörige Transportinfrastruktur planen. Solche Projekte sind nur möglich, wenn Banken, Investoren und Versicherer sie stützen.

Ab dem 1. November findet die mittlerweile 26. UN-Klimakonferenz in Glasgow statt. Was erwarten Sie von dem Treffen der Staatenvertreter?

Der Vorsitzende der Konferenz, Alok Sharma aus Großbritannien, hat eine klare Ansage gemacht. Im September sprengte er eigenhändig die Schornsteine des stillgelegten Kohlekraftwerks Ferrybridge C in England in die Luft. Die Botschaft: Es sei Zeit, dass die Kohleindustrie Geschichte ist. UN-Generalsekretär António Guterres fordert seit Jahren einen Ausstieg. Dass es fünf vor zwölf ist, erfahren wir hierzulande etwa durch die Extremwetterlagen vergangener Jahre. Wir können es uns nicht länger leisten, die Warnungen zu ignorieren.

Aus der UN-Konferenz erfolgen mitunter Appelle, bindende Regelungen resultieren daraus kaum.

In der Tat. Auf schöne Versprechen können wir uns nicht verlassen, zumal die auch nicht unbedingt zu erwarten sind. Indonesien plant den Kohleausstieg erst 2060. Deutschland verspricht viel, will aber erst 2038 aussteigen. Griechenland dagegen will das letzte Kohlekraftwerk 2025 vom Netz nehmen. Druck auf die Regierungen zu machen, reicht nicht: Wir müssen auch die Finanzindustrie ins Visier nehmen.

Unternehmen planen, auf fossiles Gas umzurüsten.

Hauptbestandteil von Gas ist Methan. Das hat eine 80mal größere Treibhauswirkung als CO2. Sowohl bei der Förderung von Gas als auch beim Transport werden signifikante Mengen an Methan freigesetzt. Wenn wir unsere Wirtschaft am Laufen halten und die Klimakrise bewältigen wollen, braucht es einen radikalen Ausbau der erneuerbaren Energieträger. Vor allem gilt es, die Netzstruktur auszubauen. Der politische Wille, dies zu fördern, fehlt auch in Deutschland.

Wie steht es um die BRD im internationalen Vergleich?

Die Klimapolitik wurde nicht nur von dieser, sondern auch von der letzten und vorletzten Bundesregierung verschlafen. Wir sind der sechstgrößte Emittent von Treibhausgasen, haben demzufolge eine große Verantwortung. Dabei wünscht sich ein großer Teil der Bevölkerung laut Umfragen eine konsequente Klimapolitik. Einzelpersonen sind für das Versagen nicht zur Verantwortung zu ziehen, wenn der Staat nicht die notwendige Infrastruktur für eine gesellschaftliche Transformation stellt.

Für gutsituierte Menschen ist der Preis weniger ein Problem, für prekär Beschäftigte schon.

Wenn wir aus der fossilen Wirtschaft aussteigen, müssen alle dabei mitgenommen werden. Je länger Regierungen und die Industrie dies hinauszögern, um so schwieriger wird es, eine Transformation zu organisieren. Tatsächlich besteht die fossile Industrie aus Träumern, die mit ihrem »Weiter so« das Fortbestehen unserer Gesellschaft gefährden.

Wie müsste die neue Bundesregierung handeln, um die Kohleindustrie und die ihr zuarbeitenden Finanzinstitute zu regulieren?

Sie müsste den Kohleausstieg auf 2030 vorverlegen und bis 2035 auch fossile Gaskraftwerke schließen. Es muss noch viel gesellschaftlichen Druck geben, bevor gehandelt wird. In Deutschland hat die Lobby der fossilen Industrie traditionell großen Einfluss auf die Regierung.