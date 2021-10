Nach dem »Putsch«

Chokri Mahjoub/ZUMA Wire/imago images Zielvorstellung: Tunesiens neue Regierung am Montag in Tunis

Tunesien hat seit dem 10. Oktober eine neue Regierung: insgesamt 26 Minister, davon zehn Frauen – einschließlich der Ministerpräsidentin. Diese Regierung ist eine Technokratenregierung. Ihr gehören an: Experten, Hochschullehrer, aber keine Vertreter der Parteien. So entspricht diese Regierung den Zielvorstellungen von Staatspräsident Kais Saied, der am 25. Juli dieses Jahres das alte Kabinett entlassen und das Parlament aufgelöst hatte. Seither hat er die gesamte exekutive Gewalt an sich gezogen und erlässt Gesetze per Dekret.

Saied, selbst Hochschullehrer für Staats- und Verfassungsrecht, hatte sich dabei auf den Artikel 80 der Verfassung berufen, demzufolge der Staatspräsident im Falle extremer Gefahr für das Land die exekutive Macht übernehmen kann. Zugleich aber bestimmt derselbe Artikel, dass das Parlament in diesem Falle permanent tagen soll. Dieses hatte Saied jedoch aufgelöst, den Abgeordneten wurde der Zugang zu ihren Arbeitsplätzen vom Militär verweigert. Ein Staatsstreich des Präsidenten? Formal lässt sich gut in diese Richtung argumentieren.

In vielen seiner Äußerungen und Entscheidungen hat sich Kais Saied als überzeugter Anhänger von Formen direkter Demokratie gezeigt. So hat er seinen Präsidentschaftswahlkampf ohne die Unterstützung einer Partei gewonnen. Die staatliche Unterstützung, die ihm für seinen Wahlkampf zur Verfügung stand, lehnte er ab, ging statt dessen in Cafés, auf öffentliche Plätze, besuchte Familien, diskutierte mit den Menschen – und gewann die Wahl. Dies alles geschah in einem gesellschaftlichen Klima, in dem die islamistische Partei Ennahda (Wiedergeburt) rasant an Unterstützung verlor.

In den Jahren nach den Volksaufständen des Jahreswechsels 2010/2011, die den Diktator Zine Al-Abidine Ben Ali hinwegfegten, hatte Ennahda und ihr anfänglich charismatischer Führer Rachid Ghannouchi nahezu die Hälfte der Sitze in der Verfassunggebenden Versammlung errungen und auch im ersten Parlament die stärkste Fraktion gebildet. Zugleich wurde aber deutlich, dass die Islamisten ihre Position nutzten, um sich hemmungslos zu bereichern, das ganze Land mit einem Netzwerk des Nepotismus und der Korruption zu überziehen. Regierungsbildungen waren ohne Unterstützung von Ennahda nicht möglich, der Konflikt mit dem Parlamentspräsidenten Ghannouchi vorgeprägt.

Die Stimmung wandte sich immer deutlicher gegen das Selbstbedienungssystem der Islamisten und vor allem gegen ihre Unterwanderung des Staates durch Plazierung von Ministern, Parteigängern und Verbündeten auf allen Ebenen, vor allem im Innenministerium und in der Justiz. Letztlich waren es die Islamisten, die die reale Regierungsgewalt ausübten – vorbei an Gesetz und Verfassung. So verwundert es nicht, dass laut einer Blitzumfrage nach dem 25. Juli 83 Prozent der befragten Tunesier dem Staatspräsidenten ihr volles Vertrauen aussprachen.

Das Land selbst ist in übelstem Zustand: Berechnet auf der Basis des letzten Jahres der Herrschaft von Ben Ali sind die Auslandsschulden um 73 Prozent gestiegen und liegen inzwischen über dem Bruttoinlandsprodukt. Die Coronapandemie hatte fürchterliche Folgen, die Impfkampagne kam nicht in Gang. Der wichtige Devisenbringer Tourismus brach völlig weg, und die ohnehin vorhandene Massenarbeitslosigkeit explodierte. Seit ­Saieds »Putsch« wurden immerhin schon 37 Prozent der Bevölkerung geimpft.

Die USA und der Westen beharren auf der »Rückkehr zur Demokratie« und auf der Beachtung der Verfassung – de facto bedeutet dies die Rückkehr der Parteien zu ihren Pfründen und zum vom Ausland geförderten neoliberalen Kurs der Islamisten, der das derzeitige Elend verursacht hat und jede Nacht Hunderte von Menschen zur Flucht über das Mittelmeer treibt. So kehrt der Westen zurück zu jener Unterstützung der Muslimbrüder, die er gleich nach dem »arabischen Frühling« in Tunesien, Ägypten, Syrien und Libyen praktizierte. Der auf direkte Demokratie bauende Staatspräsident und seine neue Regierung stehen innen- und außenpolitisch vor schwierigen Aufgaben.