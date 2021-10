Paris: Hidalgo Kandidatin der Sozialisten

Paris. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo ist die offizielle Präsidentschaftskandidatin der französischen Sozialisten. »Ich bin mir der Verantwortung bewusst«, sagte Hidalgo am Donnerstag abend in Paris. Sie kam bei der internen Vorwahl auf mehr als 72 Prozent der Stimmen, wie der Parteichef des Parti Socialiste, Olivier Faure, verkündete. »Ich vertrete eine Linke der Regierung«, sagte Hidalgo. Sie hatte als einzigen Gegenkandidaten den Bürgermeister von Le Mans, Stéphane Le Foll, galt aber schon seit Monaten als Favoritin. In Umfragen erreicht Hidalgo derzeit zwischen vier und sieben Prozent, etwas weniger als der Kandidat der Grünen, Yannick Jadot. (AFP/jW)