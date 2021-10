Italien: Proteste gegen neue Coronaregeln

Rom. Tausende Italiener haben am Freitag gegen die neu eingeführte Pflicht zur Vorlage eines Coronapasses am Arbeitsplatz protestiert. Allein am Hafen von Triest demonstrierten laut Behördenangaben mehr als 6.500 Menschen, in Genua blockierten rund 300 Arbeiter die Zufahrt zum Hafen. Die Hafenarbeiter in Triest drohten mit unbefristetem Streik. Für den Abend waren landesweit weitere Demos angekündigt. Seit Freitag darf in Italien nur zur Arbeit erscheinen, wer eine Coronaimpfung, -Genesung oder einen negativen Coronatest nachweisen kann. Wer ohne den sogenannten grünen Pass zur Arbeit kommt, riskiert bis zu 1.500 Euro Bußgeld. (AFP/jW)