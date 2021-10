Britischer Abgeordneter stirbt nach Messerangriff

Leigh-on-Sea. Ein Abgeordneter der konservativen Regierungspartei in Großbritannien ist nach einem Messerangriff am Freitag ums Leben gekommen. Es handelt sich nach Informationen der Deutschen Presseagentur dabei um den Tory-Abgeordneten David Amess. Die Polizei hatte zuvor den Tod eines Mannes bei dem Vorfall bestätigt, ohne jedoch dessen Identität preiszugeben. Zuvor hatten Medien berichtet, ein Angreifer habe mehrfach auf Amess eingestochen. Der Vorfall soll sich während einer Bürgersprechstunde in der Grafschaft Essex abgespielt haben. (dpa/jW)