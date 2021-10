Wütender Protest

Guglielmo Mangiapane / Reuters

Nach dem Aus für die nationale Fluggesellschaft Italiens Alitalia ist am Freitag morgen die neue Airline Italia Aereo Trasporto (ITA) mit einem ersten Flug vom Mailänder Flughafen Linate nach Bari in Betrieb gegangen. Begleitet wurde der Airlinestart von Protesten der ehemaligen Alitalia-Beschäftigten, die sich unter anderem am Flughafen Rom-Fiumicino versammelten (Foto). Grund für ihre Wut ist, dass die ITA statt mit den bisher etwa 10.500 Beschäftigten nur noch mit 2.800 Angestellten plant. (dpa/jW)