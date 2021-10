Boykott oder Mahnung

Oliver Berg/dpa Protestnote mit vollem Körpereinsatz der Spielerinnen und Spieler der FußballNACKTionalmannschaft (Duisburg, 4.9.2021)

Nun ist es also passiert. Die DFB-Auswahl hat sich für die WM im nächsten Jahr qualifiziert. Stattfinden wird sie zur Weihnachtszeit in Katar. Einem Land, das von Menschenrechten so weit entfernt ist wie der Fananwalt vom Posten des DFB-Präsidenten. Auch ich habe in der letzten Zeit laut darüber nachgedacht, ob es eine gute Idee wäre, diese WM zu boykottieren. Bisher konnte man nichts boykottieren, da man noch nicht qualifiziert war. Das ist jetzt geschafft, aber einen Boykott wird es wohl kaum geben. Der amtierende Vizepräsident des DFB, Peter Peters, hat in einem Interview mit der Homepage des Verbandes allen Ernstes ausgeführt, dass er »keinen objektiven Anlass habe, am ehrlichen und ordentlichen Verhalten der Katarer zu zweifeln«. Nun ist es tatsächlich so, dass es bei verschiedenen Gesetzen Fortschritte auch zugunsten der vor Ort tätigen Arbeiter auf den Stadionbaustellen gab. Allerdings meinen verschiedene Experten, dass diese Gesetze nichts nützen, eben weil sie nicht angewandt werden. »Feigenblatt« nennt man so etwas üblicherweise wohl.

Peters führt weiter aus, man wolle »vor Ort dazu beitragen, Änderungen voranzubringen«. Da darf sich der Fußballfan fragen, wie diese ernsthaft aussehen sollen. Bemalte T-Shirts wie in jüngster DFB-Vergangenheit werden es hoffentlich bei »Der Mannschaft« nicht sein. So etwas ist nur als lächerlich zu bezeichnen. Niemand kann doch ernsthaft annehmen, dass der Staat Katar für die Zeit der WM frauenfeindliche oder homophone Gesetze außer Kraft setzt. Wie also soll denn das Handeln vor Ort aussehen?

Nur mit drastischen Mitteln wie einem Boykott kann man wahre Zeichen setzen und den Gastgeber ernsthaft und nachhaltig in politische Bedrängnis bringen.

»Sport frei!« vom Fananwalt.