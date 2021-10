Herrliches Chaos

Marco Bertorello / Reuters Hat mit 23 bereits zu Legenden des Radsports wie Fausto Coppi und Eddie Merckx aufgeschlossen: Jahrhunderttalent Tadej Pogacar

Nachdem sie 2020 wegen der Coronamaßnahmen auf den August vorgezogen worden war, konnte die Lombardeirundfahrt dieses Jahr wieder ihre traditionelle Funktion als letzter herbstlicher Höhepunkt im Radsportkalender der Männer ausfüllen. Dabei geschah Historisches, als ­Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) sich in Bergamo mühelos im Zweiersprint gegen den 27jährigen Lokalmatador Fausto Masnada (Deceuninck-Quick-Step) durchsetzte, der seine Kräfte verausgabt hatte, um in gewagter Abfahrt zum 35 Kilometer vorm Ziel ausgerissenen Slowenen aufzuschließen.

Vor Pogacar war erst zwei Fahrern das Kunststück geglückt, im selben Jahr neben der Tour de France noch mehr als eins der fünf »Monumente«, der prestigeträchtigsten Eintagesrennen, zu gewinnen. Bevor er am vergangenen Samstag bei der 115. Austragung von Il Lombardia siegte, war Pogacar freilich schon im April bei der 107. Ausgabe von Lüttich–Bastogne–Lüttich erfolgreich gewesen und hatte im Juli das (im Vorjahr erstmals errungene) gelbe Trikot verteidigt. Damit schloss er, gerade einmal 23jährig, in den Annalen dieser so traditionsverliebten Sportart zu zwei ihrer größten Legenden auf: 1949 war die Kombination aus mindestens zwei gewonnenen Monumenten plus Toursieg dem Italiener Fausto Coppi gelungen und 1969, 1971 sowie 1972 dem unvergleichlichen Eddy Merckx.

Der meinungsstarke Belgier ließ sich prompt mit der Feststellung zitieren, dass Pogacar der erste Fahrer sei, der den ebenso häufig wie vorschnell verliehenen Ehrentitel »der neue Merckx« wirklich verdiene. Unabhängig davon steht endgültig fest, dass der Slowene ein Jahrhunderttalent ist. Mit Angriffslust und sicherem taktischem Gespür hat er seinen Beitrag dazu geleistet, dass die ausklingende Rennsaison unterm Strich viel mehr Spannung und Abwechslung bot als gewohnt.

Da Pogacar bei der 108. Austragung der Tour de France erneut siegreich war, ohne über die stärkste Mannschaft zu verfügen, verabschiedet sich die Konkurrenz hoffentlich vom Gedanken, dreiwöchige Grand Tours mit einem sogenannten Mountain Train zu gewinnen. Diese ermüdende Taktik, mit der Team Sky beziehungsweise Ineos Grenadiers im letzten Jahrzehnt die Frankreich-Rundfahrt dominiert hatte, baute darauf auf, durch überlegene Mannschaftsstärke das Tempo auch bei Gebirgsanstiegen gleichbleibend hoch zu halten und etwaige gegnerische Attacken im Keim zu ersticken. Insofern ist interessant, wie sich Ineos künftig aufstellen wird. Dementiert wurden Berichte, dass der Toursieger von 2019 und Gewinner des diesjährigen Giro d’Italia, der 24jährige Kolumbianer Egan Bernal, aus seinem laufenden Vertrag aussteigen wolle. Der Toursieger von 2018, der Waliser Geraint Thomas, könnte indes zum Jahreswechsel das Team verlassen, der 35jährige ist jedenfalls noch ohne neuen Vertrag. UAE Team Emirates wird indes seinen Grand-Tour-Kader durch die Neuzugänge des 23jährigen Portugiesen João Almeida (vierter und sechster bei den letzten Giro-Austragungen) sowie des Neuseeländers George Bennett und des Katalanen Marc Soler merklich verbessern.

Bei Eintagesrennen ist das taktische Korsett ohnehin nie so eng geschnürt worden wie bei den großen Rundfahrten. Aber noch keine Mannschaft hatte sich die aktuelle Tendenz zu immer früheren Attacken – und risikofreudigen Gegenattacken – mit solcher Kaltschnäuzigkeit zunutze gemacht wie das französische Nationalteam bei der WM in Flandern am 26. September. Als die Kollegen des letztjährigen Weltmeisters Julian Alaphilippe knapp 200 Kilometer vorm Ziel erste Nadelstiche setzten, sorgte das noch für Kopfschütteln. Doch wiederholte Attacken hatten bald den Effekt, bei den hochfavorisierten Belgiern Remco Evenepoel, den zweiten Mann innerhalb der Mannschaftshierarchie, aus der Reserve zu locken. Indem er offenkundig die zuvor verabredete Taktik in den Wind schlug, verursachte der 21jährige ein so herrliches Chaos, dass seine Kollegen nie wieder die Kontrolle über das Rennen gewinnen konnten. Der designierte belgische Kapitän Wout van Aert musste derweil lange fürchten, dass sein teaminterner Rivale auf eigene Rechnung fahre. Ihm fehlten Kraft und Nerven, als Alaphilippe im letzten Viertel des 268 Kilometer langen Rennens wiederholt beschleunigte, bis der 29jährige sich schließlich alleine absetzen und durchaus überraschend seinen Vorjahreserfolg wiederholen konnte.

Eine Woche nach diesem atemberaubenden Rennen, das treffend vor Augen führte, dass in dieser vorgeblichen Individualsportart Siege nur als Mannschaftsleistung möglich sind, konnte auch die im April verschobene 118. Ausgabe von Paris–Roubaix nachgeholt werden. Nach einer epischen Schlammschlacht konnte sich der 31jährige Italiener Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) aus einer Dreiergruppe gegen den holländischen Favoriten Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) durchsetzen, dem völlig überraschend wiederum der kaum bekannte 22jährige Belgier Florian Vermeersch (Lotto Soudal) noch den zweiten Platz vor der Nase wegschnappte.

Im Gegensatz zum Vorjahr konnten 2021 also zumindest die traditionsreichsten Rennen sämtlich ausgetragen werden. Abgesehen von Olympia und der UAE Tour fiel außerhalb Europas aber praktisch der gesamte Rennbetrieb aus. Die Tendenz setzt sich vorerst fort: Die beiden australischen Rennen, die üblicherweise den Auftakt der international höchsten Rennkategorie, der World Tour, markieren, sind gar nicht erst in den Rennkalender 2022 aufgenommen worden. Auch wenn jüngst die Vergabe der WM 2025 nach Ruanda bekannt wurde, stellt sich die Frage nach der Zukunft der Globalisierungsbemühungen, die der Erschließung neuer Märkte und Sponsorenquellen für den chronisch finanzschwachen Radsport dienen sollten. Dazu passt, dass das einzige afrikanische World-Tour-Team Qhubeka Next Hash wegen mangelnder Liquidität derzeit um seine Lizenz bangt. Am Wochenende musste Delko, ein französisches Team aus der international zweithöchsten Pro Continental Division, buchstäblich über Nacht seinen Betrieb einstellen.