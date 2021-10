Kaputtgespart

imago images/Emmanuele Contini Jetzt soll es nur noch Krümel geben: Diesjährige Demo zum Internationalen Frauenkampftag am 8. März in Berlin

Die Sondierungen und Koalitionsgespräche des angehenden Berliner Senats bedeuten eine kleine Verschnaufpause für emanzipatorische, progressive und feministische Initiativen in der Hauptstadt. Die Projekte bieten ein breites Spektrum, sie stellen Schutzwohnungen für geflüchtete Frauen bereit, organisieren Selbsthilfe- und Beratungsangebote, unterstützen Opfer sexualisierter Gewalt, dokumentieren die Geschichte der Frauenbewegung und ähnliches. Seit dem Sommer kämpfen sie außerdem dagegen an, dass die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung ihnen wie angekündigt die Fördergelder drastisch kürzt. Ende September haben die Initiativen zwar nach ihrer heftigen öffentlichen Gegenwehr vorläufige Bescheide ohne Kürzungen erhalten, aber die angekündigten Maßnahmen sind immer noch Teil der Haushaltspläne für das bevorstehende Jahr. Deshalb macht das Frauennetzwerk Berlin seit dieser Woche mit einer Plakat- und Postkartenkampagne auf die prekäre Situation der Mitglieder des Bündnisses aufmerksam.

Am falschen Ende

Die Kürzungen, die für einige der systematisch unterfinanzierten Projekte das Aus bedeuten können, werden von der Senatsverwaltung offiziell mit notwendigen »Einsparungen« durch die Mehrkosten der Coronamaßnahmen begründet. Das ist eine Farce, wenn man sich verdeutlicht, dass Frauen, vor allem diejenigen in prekären Lebenssituationen, besonders unter der Pandemie und den Maßnahmen zu ihrer Eindämmung zu leiden hatten und haben.

So haben etwa Forschende des Sozioökonomischen Panels (SOEP) des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) bereits im Sommer 2020 festgehalten, dass die zusätzliche Carearbeit, die wegen fehlender Kinderbetreuung nötig war, zwar durchschnittlich egalitär zwischen den Geschlechtern geteilt wurde. Da aber Frauen bereits vor der Pandemie deutlich eingespannter waren, kann man dort nicht von einer Gleichberechtigung sprechen. Demnach verbrachten Frauen im April 2019 durchschnittlich 7,4 Stunden mit Carearbeit, Männer dagegen nur drei Stunden. Im April 2020 hingegen mussten Frauen 10,4 Stunden Sorgearbeit leisten, Männer dagegen sechs Stunden. Der relativ gesehen hohe Anstieg bei Männern bedeutet noch nicht, dass sie sich langfristig mehr einbringen werden. Er zeigt zunächst nur, wie wenig sie vor der Notsituation involviert waren.

Nur die Aufteilung der Sorgearbeit bedeutet zwingend noch keine Retraditionalisierung der Rollenbilder, gegen die feministische Initiativen regelmäßig und über weite Strecken erfolgreich ankämpfen. Doch im März 2021 hielten Yvonne Lott und Aline Zucco, die im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung zu Corona und Gleichstellung forschten, außerdem fest: »Frauen reduzierten ihre Arbeitszeiten häufiger wegen Kinderbetreuung, während Männer aufgrund von Kurzarbeit oder anderen betrieblichen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus kürzer arbeiten.« Man kann davon ausgehen, dass die ungleiche Verteilung der Sorgearbeit also das berufliche Weiterkommen von Frauen, insbesondere Müttern, weiter erschwert.

Alles andere als progressiv

Vor dem Hintergrund dieser Studienlagen, die bekannt waren als die Haushaltsentwürfe im Sommer 2021 ausgearbeitet wurden, müsste die Senatsverwaltung also deutlich mehr Geld für feministische Initiativen einstellen, wenn sie das namensgebende Ziel der Gleichstellung umsetzen möchte. Hinzu kommt: Bereits vor Corona fehlte den Projekten Geld für ihre Arbeit. Das Berliner Frauennetzwerk beziffert den Mehrbedarf in einem offenen Brief an den Senat auf mindestens eine Million Euro.

Und in anderen Töpfen sind explizit Fördermittel ausgelobt, die Gruppen von Frauen helfen sollen, die Folgen der Pandemie zu meistern. So hat das SPD-geführte Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in einer Ausschreibung für Modellprojekte im Bereich Sexarbeit explizit darauf Bezug genommen. Unter den finanzierten Projekten ist mit Neustart e. V. allerdings ein fundamentalistisch-christlicher Verein mit Sitz in Berlin. Die meist ehrenamtlich Beschäftigten sind bekannt für ihren missionarischen Eifer. Was sie nicht bieten, ist eine kompetente Beratung von Sexarbeitenden.

Für die Verwaltung von Frauen und ihren Problemen sowie deren Delegation »nach oben« scheinen sich also Töpfe gefunden zu haben. Für das ­Empowerment prekarisierter Gruppen sieht die Politik dies nicht vor. Auch nach der Pandemie geht also alles weiter wie bisher.