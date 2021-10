Italien verstärkt vor G20-Gipfel Überwachung

Rom. Vor dem G20-Gipfel Ende Oktober in Rom bereitet sich das italienische Innenministerium auf mögliche Ausschreitungen vor. Um einen sicheren Ablauf zu gewährleisten sei es notwendig, zusätzlich 500 Soldaten einzusetzen, teilte das Ministerium am späten Mittwoch abend mit. Außerdem werde die Überwachung des Luftraums über der Hauptstadt und an »sensiblen Zielen« verstärkt. Die Polizei will auch Webseiten und die sozialen Medien ins Visier nehmen. Die Zeitung La Repubblica schrieb in ihrer Donnerstagausgabe, Rom werde von einer umfassenden roten Zone um den Veranstaltungsort »gepanzert«. (dpa/jW)