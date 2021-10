Syrien: Ein Toter nach israelischem Angriff

Damaskus. Bei einem israelischen Luftangriff in der westsyrischen Provinz Homs ist syrischen Angaben zufolge ein Soldat ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen seien bei dem Vorfall nahe der Stadt Palmyra kurz vor Mitternacht verletzt worden, teilte das syrische Verteidigungsministerium in der Nacht zum Donnerstag mit. Ziel sei unter anderem ein Sendemast gewesen. Ein israelischer Armeesprecher sagte: »Wir kommentieren keine Berichte in ausländischen Medien.« (dpa/jW)