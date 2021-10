IWF warnt vor Kürzungspolitik in BRD

Frankfurt am Main. Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnt vor einer zu strikten Kürzungspolitik in Deutschland. Eine zu schnelle Reduzierung der Schulden wäre kontraproduktiv und könne die wirtschaftliche Erholung beeinträchtigen, sagte IWF-Chefvolkswirtin Gita Gopinath dem Handelsblatt (Donnerstagausgabe). Die Schuldenregeln sollten flexibel angewandt werden. »Wenn höhere Investitionen notwendig sind, sollte Deutschland dafür eine Ausnahme von der Schuldenbremse machen.« Dies gelte insbesondere mit Blick auf Investitionen in grüne Technologien und Digitalisierung. (Reuters/jW)