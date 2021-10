Verbraucherzentralen für Wohngelderhöhung

Berlin. Die Verbraucherzentralen fordern angesichts stark gestiegener Energiepreise einen raschen Schutz für Menschen mit niedrigem Einkommen. Kurzfristig sollte dafür eine Erhöhung des Wohngelds vorbereitet werden, »damit niemand in diesem Winter frieren muss«, sagte der Chef des Bundesverbands (VZBV), Klaus Müller, am Donnerstag. Zudem sollten Strom- und Gassperren ausgesetzt werden, die bei säumigen Zahlungen drohen können. Auch die noch amtierende Bundesregierung sei »sehr wohl in der Lage, Dinge vorzubereiten«, die die neue Regierung gleich nach der Kanzlerwahl beschließen könnte. (dpa/jW)