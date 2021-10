Berliner und Brandenburger Einzelhandel bestreikt

Berlin. Beschäftigte im Berliner und Brandenburger Einzelhandel haben am Donnerstag ganztägig gestreikt. Betroffen waren einzelne Filialen der Unternehmen IKEA, Rewe, Kaufland, Galeria Karstadt-Kaufhof, Edeka, Thalia, H & M und Primark sowie das Rewe-Lager in Mariendorf und das Kaufland-Lager Lübbenau. Die Gewerkschaft Verdi hatte zum Streik aufgerufen. Anlass sind die immer noch ergebnislosen Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft und dem Handelsverband für die rund 141.000 Berliner und 78.000 Brandenburger Einzelhandelsbeschäftigten. Verdi fordert eine Erhöhung der Gehälter und Ausbildungsvergütungen um 4,5 Prozent plus 45 Euro pro Monat. Außerdem setzt sich die Gewerkschaft für ein Mindestentgelt von 12,50 Euro pro Stunde ein. (jW)