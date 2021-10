Nordirland: London will »intensive Gespräche«

London. Nach Vorstellung eines ganzen Pakets an Vorschlägen aus Brüssel zur Lösung des Streits um die »Brexit«-Regeln für Nordirland hat die Regierung in London »intensive Gespräche« mit EU-Vertretern angekündigt. Gleichzeitig erneuerte ein Regierungssprecher aber auch die Kritik Londons am Europäischen Gerichtshof als Kontrollinstanz zur Einhaltung des sogenannten Nordirland-Protokolls. Der EU-Beauftragte Maros Sefcovic hatte am Mittwoch abend Erleichterungen für den Warenverkehr zwischen Großbritannien und Nordirland in Aussicht gestellt. (dpa/jW)