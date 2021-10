Washington und Athen bauen Militärkooperation aus

Athen. Die Vereinigten Staaten und Griechenland arbeiten enger in Kriegsfragen zusammen. Am Donnerstag wurde in Washington ein Vertrag über die Nutzung des größten Marine- und Luftwaffenstützpunktes im östlichen Mittelmeer bei Souda auf der Insel Kreta um fünf Jahre verlängert. Bislang musste dieses Abkommen jedes Jahr neu ausgehandelt werden. Dies teilte der griechische Außenminister Nikos Dendias im griechischen Staatsfernsehen aus den USA mit. Anschließend unterzeichnete Dendias den neuen Vertrag mit seinem US-Amtskollegen Antony Blinken. Die USA sollen künftig auch mehrere neue Stützpunkte nutzen können. Washington lieferte in den vergangenen Monaten zahlreiche Hubschrauber und andere Waffensysteme an Griechenland. (dpa/jW)