»Ihre Existenz wird aufs Spiel gesetzt«

Mayank Makhija/NurPhoto/imago images Protest von indischen Bauern gegen die Regierung (Haryana, 27.9.2021)

In Indien haben Bauern vor gut zwei Wochen landesweit gestreikt. Hintergrund ist die Deregulierung des Agrarsektors durch die hindu-nationalistische Regierung von Premierminister Narendra Modi vor einem Jahr. Welche Reaktionen gab es auf den Protest?

Dieser Streik war der dritte landesweite Protest. In Bezug auf seine Wirkung und Reichweite war er anders und effektiver. Es gab eine große Beteiligung von Arbeitern, Studenten und Bauern auch in Südindien. Dadurch wurde der Druck auf die Regierung erhöht, die nicht eingestehen will, dass sie unter Druck steht.

Erst vor wenigen Tagen hat der Sohn eines Ministers der Modi-Regierung mehrere Bauern getötet, indem er sie mit seinem Auto überfuhr. Am selben Tag rief der Ministerpräsident des Bundesstaats Haryana seine Anhänger dazu auf, Landwirte zu verprügeln. Hat die Aggression des Staates in letzter Zeit eine neue Dimension angenommen?

Es scheint so. Diese beiden Vorfälle hängen insofern miteinander zusammen, als Vertreter der Regierung verzweifelter geworden sind. Ihnen ist es nicht gelungen, die Einheit der Bauern zu zerstören. Deshalb kommt es zu autoritären und faschistischen Angriffen, um die Bewegung zu unterdrücken. Bei einem weiteren Vorfall wurde ein Polizeibeamter dabei beobachtet, wie er die Einsatzkräfte anwies, den protestierenden Bauern die Köpfe einzuschlagen. Infolgedessen wurden fast 25 Landwirte verletzt, einer starb noch am selben Tag. Es ist nicht möglich, dass ein Polizist einen solchen Befehl erteilt, ohne die Erlaubnis der obersten politischen Führung zu haben.

Wie haben sich die Bauern an der Grenze zu Delhi organisiert und sich in den letzten zehn Monaten selbst versorgt?

Es hat wohl noch nie eine solche Bewegung gegeben – nicht nur in Bezug auf den Zeitraum, sondern auch auf die Art und Weise, wie sie organisiert ist, und auf die Anzahl der Menschen, die sich daran beteiligen. Obwohl bereits 700 Menschen ihr Leben verloren haben, halten die Landwirte diese Bewegung aufrecht, weil die neuen Gesetze ihre Existenz aufs Spiel setzen. Sie sind in der Lage, Lebensmittel und andere lebensnotwendige Dinge über ein Netzwerk zu erhalten, das in den Dörfern in der Nähe der Protestorte aufgebaut wurde. Sie werden täglich mit Milch, Wasser, Medikamenten, Lebensmittelkörnern usw. versorgt. Es wurde ein Mechanismus entwickelt, der vorsieht, dass 50 Personen aus jedem Dorf zu den Protesten gehen und nach einer Woche von einer anderen Gruppe abgelöst werden.

Wie geht die Bewegung mit den Widersprüchen zwischen Kastensystem und Klassengesellschaft und mit den widersprüchlichen Interessen der landlosen und landbesitzenden Bauern um?

Die bestehenden Widersprüche in der ländlichen Gesellschaft des Landes lassen sich nicht schnell auflösen. Das ist eine Herausforderung für die Bewegung. Allerdings treten Klassen- und Kastenwidersprüche zum Teil in den Hintergrund und die gemeinsamen Interessen in den Vordergrund. Denn die neuen Agrargesetze betreffen viele. Der staatliche Aufkauf und die öffentliche Verteilung der landwirtschaftlichen Produkte sind bedroht. Nachdem der Staat den Landwirten die Lebensmittel zu einem garantierten Mindestpreis abgekauft hat, verteilt er sie an fast 820 Millionen Arme zu einem sehr günstigen Preis. Dieses System steht nun in Frage, da privaten Unternehmen erlaubt wird, die Nahrungsmittel zu einem selbst festgelegten Preis zu kaufen und zu verkaufen. Außerdem leiden viele Menschen unter der hohen Inflation, der Arbeitslosigkeit, der Privatisierung usw.

Zeigen sich andere Arbeiter oder Gewerkschafter mit der Bewegung solidarisch?

Die meisten landesweiten Protestaktionen wurden von den Gewerkschaften unterstützt, so auch der Streik am 27. September. Aus den Reihen der Arbeiter gibt es auch eigene Forderungen. Das von der Regierung verabschiedete Arbeitsgesetz nimmt ihnen das Recht, sich gewerkschaftlich zu organisieren, zu streiken, zu verhandeln und Vereinbarungen zu treffen. Die neue Regelung ermöglicht es zudem, den Arbeitstag von acht auf bis zu zwölf Stunden zu verlängern. Aus diesem Grund solidarisieren sich viele Arbeiter mit den Landwirten.