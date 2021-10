Verzwickte Lage

REUTERS/Wissam Al-Okaili Kaum Interesse an den Wahlen: Plakat mit Al-Sadr (l.) in Bagdad (12.10.2021)

Die Lage im Irak ist nach den Parlamentswahlen vom Sonntag extrem kompliziert: Kurz nachdem mit dem schiitischen Geistlichen Muktada Al-Sadr und seinem Sairun-Bündnis nach Auszählung von über 90 Prozent der Stimmen der Sieger bekanntgegeben worden war, erklärten unter anderem das Bündnis Fatah (Eroberung) von Hadi Al-Amiri und die »Bewegung der Nationalen Weisheit« um den ehemaligen Premier Haidar Al-Abadi und den schiitischen Geistlichen Ammar Al-Hakim, man werde die vorläufigen Ergebnisse anfechten. »Wir werden alle verfügbaren Maßnahmen ergreifen«, so die gemeinsam veröffentlichte Erklärung.

»Größter Schwindel«

Al-Amiri bezeichnete das Ergebnis über den Messengerdienst Telegram als »erfunden«. Auch die erstmals angetretene Bewegung Hoqooq (Rechte), der politische Arm der Kataib Hisbollah und wie die Fatah-Allianz den Volksmobilisierungskräften (Al-Haschd Al-Schaabi) zugehörig, sprach von Manipulation. Ihr Sprecher nannte die Parlamentswahl den »größten Schwindel und Betrug, den das irakische Volk in der modernen Geschichte erlitten hat«. Auch Dschasim Mohammed Dschaafar, Mitglied der Rechtsstaat-Allianz des früheren Premiers Nuri Al-Maliki, die auf bis zu 37 Sitze zulegen konnte und darum zu den Gewinnern der Wahl gehört, hielt im Interview mit dem libanesischen Fernsehsender Al-Majadin Wahlbetrug für möglich. Bereits 2018 habe es bei dem Votum in der Provinz Kirkuk Ungereimtheiten gegeben. Die Neuauszählung der Stimmen habe damals zu abweichenden Ergebnissen geführt. Auch die EU-Beobachtermission forderte mehr Transparenz sowohl im Wahlsystem selbst als auch bei der Finanzierung des Wahlkampfs.

Die Fatah-Allianz, die 2018 Platz zwei bekleidete, soll fast zwei Drittel ihrer bislang 48 Parlamentssitze verloren haben. Sollte sich das Ergebnis bestätigen, könnte der öffentliche, aber nie belegte Vorwurf gegen die Volksmobilisierungskräfte, an der gewaltsamen Niederschlagung der Antiregierungsproteste von 2019 beteiligt gewesen zu sein, die über 600 Todesopfer gefordert hatte, dazu beigetragen haben. Dem entgegen steht allerdings, dass gleichermaßen die Kämpfer der »Friedensbrigaden« (Saraja Al-Salam) des siegreichen Al-Sadr beschuldigt werden. Außerdem genießen die Kämpfer der Volksmobilisierungskräfte wegen ihrer herausgehobenen Rolle im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) großes Ansehen in der Bevölkerung.

Al-Sadrs Anhänger feiern

Bereits am Montag abend feierten die Anhänger Al-Sadrs auf den Straßen der Hauptstadt Bagdad. »Ungefähr 73« der 329 Parlamentssitze habe man errungen, so ein Parteivertreter gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Die Wahlkommission sah Sairun ebenfalls bei über 70 Abgeordneten. Schon 2018 hatte die Bewegung im Bündnis mit der Kommunistischen Partei des Iraks (KPI), die die Wahlen diesmal boykottierte, mit 54 Sitzen die Wahl gewonnen. Obwohl die meisten Beobachter erwartet hatten, dass die Parteigänger Al-Sadrs auch dieses Mal Platz eins belegen würden, waren ihnen in einigen Vorwahlumfragen auch Verluste vorausgesagt worden. So sah sie eine zwischen dem 25. September und dem 5. Oktober durchgeführte landesweite Umfrage des irakischen Thinktanks »Al-Rafidain Center for Dialogue« bei nur 47 Sitzen. Der Fatah-Allianz wurde mit 41 Sitzen Platz zwei vorhergesagt, Al-Hakim und Al-Abadi Platz drei. Nuri Al-Maliki wäre demnach nur auf 19 Sitze gekommen und dementsprechend auf Platz vier gelandet.

Ebenfalls zeigt die Umfrage Gründe für die seit 2005 kontinuierlich gesunkene und jetzt auf ein Rekordtief von 41 Prozent gefallene Wahlbeteiligung auf: So gaben nur 42 Prozent der 25 Millionen Wahlberechtigten an, die Wahl für transparent zu halten. Ebenfalls 42 Prozent hingegen hatten kein Vertrauen in den Prozess, und 70 Prozent sagten, sie glaubten nicht daran, dass die Kandidierenden ihre Versprechen einlösen würden. Die Ablehnung des von der Besatzungsmacht eingeführten politischen Systems, in dem Posten nach konfessioneller Zugehörigkeit vergeben werden, was Korruption und Nepotismus fördert und die prekäre Versorgungslage und die exorbitante Jugendarbeitslosigkeit mitverschuldet hat, ist immens groß. Kaum jemand glaubt an einen Wandel durch Wahlen. Lediglich würden Gesichter ausgetauscht, so auch die Begründung der KPI für ihren Boykott.

Sollte sich sein klarer Sieg bestätigen und eine Anfechtung des Ergebnisses nicht erfolgreich sein, wäre Al-Sadr zwar erneut Königsmacher. Für die Ernennung eines Ministerpräsidenten aber wären Bündnisse mit anderen Fraktionen vonnöten.

Teil des Systems

Alle bei den Parlamentswahlen erfolgreichen Kräfte haben zwar im Wahlkampf für Reformen geworben. In ihrer großen Mehrheit aber gelten sie als Teil des »Systems« und werden darum in unterschiedlichem Ausmaß für die Missstände im Land verantwortlich gemacht. Laut den vorläufigen Ergebnissen haben es aber auch einige unabhängige Kandidaten der Protestbewegung ins 329köpfige Parlament geschafft. Auf deren Drängen waren die Wahlen, die regulär erst im nächsten Jahr hätten stattfinden sollen, vorgezogen worden. Unter den etablierten Parteien gewannen die kurdischen Parteien insgesamt 61 Sitze: 32 gingen an die Demokratische Partei Kurdistans (KDP) und 15 an die Patriotische Union Kurdistans (PUK). Unter den sunnitischen Parteien machte das Bündnis Taqaddum (Fortschritt) unter Parlamentspräsident Mohammed Al-Halbusi mit 38 Sitzen das Rennen.