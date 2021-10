Russland liefert

Alexander Demianchuk/ITAR-TASS/imago images »Sie werden in die Irre geführt«: Arbeiten im Oblast Leningrad an der Pipeline Nord Stream 2 im Juni 2019

Inmitten der Gaskrise in der EU hat Russlands Präsident Wladimir Putin darauf hingewiesen, Moskau erfülle seine Verpflichtungen in bezug auf Lieferungen vollständig und einwandfrei. Das sagte Putin laut der russischen Nachrichtenagentur TASS am Mittwoch auf einer Plenarsitzung der Russischen Energiewoche in Moskau. Der Staatschef fügte hinzu, dass die Exporte des Landes auf den Weltmarkt bis Ende 2021 Rekordmengen erreichen könnten.

»Stabilität und Berechenbarkeit sind für jeden Markt wichtig. Russland kommt seinen vertraglichen Verpflichtungen gegenüber seinen Partnern, auch in Europa, in vollem Umfang nach und bietet garantierte, ununterbrochene Gaslieferungen«, so der Präsident. Man sei darüber hinaus bereit, »über zusätzliche Maßnahmen zu reden«, sagte er.

Schon jetzt habe Russland seine Lieferungen an Europa um 15 Prozent erhöht. Die Vorwürfe, dass angeblich kein Gas über Pipelines transportiert werde, seien völlig unbegründet, so Putin: »Sie werden in die Irre geführt.« Dass Moskau seine Energiewirtschaft als Waffe einsetze, sei »politisch aufgeladenes Geschwätz«, so der Staatschef. Die russischen Unternehmen seien selbst in schwierigen Winter- und Herbstmonaten den Forderungen nachgekommen.

Das gelte auch für den Gastransit über die Ukraine. Auch hier lägen die Lieferungen zehn Prozent höher als vertraglich vorgesehen. Allerdings dürfe die Menge wegen der veralteten Leitungen nicht weiter erhöht werden, ansonsten würden sie »einfach platzen. Europa wird dann ohne diese Route dastehen«, mahnte der Präsident. Das wolle jedoch niemand hören. »Jeder will nur Russland etwas vorwerfen«, konstatierte Putin abschließend.

Mit Blick auf die Gaspipeline Nord Stream 2 wies er darauf hin, dass die »administrativen Barrieren« für eine Inbetriebnahme in Europa noch nicht überwunden seien. »Die deutsche Regulierungsbehörde muss die entsprechende Entscheidung treffen«, sagte Putin, »sie haben sie noch nicht getroffen.« (jW)