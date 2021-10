Damoklesschwert China

IMF Photo/Cory Hancock Westlichen Hardlinern ein Dorn im Auge: IWF-Direktorin Kristalina Georgiewa sollte »weggeputscht« werden

Mit Warnungen vor einer globalen Schuldenkrise hat am Montag die diesjährige Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank begonnen. Wie eine Untersuchung zeigt, die die Weltbank zu Beginn des Treffens vorstellte, ist die Schuldenquote der Länder mit mittlerem und niedrigem Einkommen im vergangenen Jahr von 37 Prozent auf 42 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung gestiegen. Ausgenommen ist in der Bilanz China.

Die absoluten Schulden allein der armen Länder stiegen um zwölf Prozent auf 860 Milliarden US-Dollar – ein neuer Negativrekord. Hauptursache war durchweg die Covid-19-Pandemie, die überall die Wirtschaft schwächte, gleichzeitig aber zu hohen Staatsausgaben zwang. Die Perspektiven sind vor allem für die Länder mit niedrigem Einkommen schlecht. Während die reichen Staaten Impfstoffe bunkern und mittlerweile wieder sattes Wachstum verzeichnen – laut Weltbank-Präsident David Malpass rund fünf Prozent in diesem Jahr – siechen die armen Länder fast ohne Impfstoffe mit einer nahezu stagnierenden Wirtschaft (plus 0,5 Prozent) dahin. Das vertieft nicht nur die globale Wohlstandskluft: Die Chefvolkswirtin der Weltbank, Carmen Reinhart, warnte am Montag auch vor gefährlichen Schuldenproblemen.

Um eine unkontrollierbare Eskalation der Krise zu verhindern, wirbt die Weltbank für einen neuen Fonds, in den reiche Geberstaaten Geld einzahlen sollen, um ärmere Länder vor dem Absturz zu bewahren. Malpass sprach am Montag von einem notwendigen Umfang von bis zu 100 Milliarden US-Dollar. Der IWF wiederum macht sich dafür stark, die im August beschlossene Erhöhung der Sonderziehungsrechte um 650 Milliarden US-Dollar auch zum Kampf gegen Verschuldung zu nutzen. Die Sonderziehungsrechte werden einzelnen Staaten je nach ihrem Anteil am IWF-Kapital zugeteilt. Das führt dazu, dass die reichen Industriestaaten 58 Prozent davon erhalten, die anderen Länder hingegen nur 42 Prozent. So bekommt etwa Deutschland 36,4 Milliarden US-Dollar und damit mehr als alle afrikanischen Staaten zusammen (33,3 Milliarden US-Dollar). Der IWF nimmt mittlerweile Forderungen auf, die reichen Länder sollten Teile ihrer neuen Sonderziehungsrechte, die sie nicht benötigen, ärmeren Ländern übertragen. Blockiert wird dies bislang nicht zuletzt von Deutschland. Dabei ist vorgesehen, dass die ärmeren Staaten die neuen Mittel nutzen, um etwa Impfstoffe zu kaufen. Damit flösse ein großer Teil sofort in die reiche Welt zurück.

Zusätzlich zur drohenden Schuldenkrise überschattet der Machtkampf zwischen den USA und China die IWF-Weltbank-Jahrestagung, zu der die Finanzminister sowie die Notenbankchefs der 189 Mitgliedstaaten noch bis kommenden Sonntag diesmal »hybrid« zusammenkommen: vor allem noch virtuell, erstmals aber wenigstens teilweise auch wieder real in Washington. Erst am Montag konnte ein erbitterter Streit um die Geschäftsführende Direktorin des IWF, Kristalina Georgiewa, gelöst werden. Georgiewa war in einer wilden Schlammschlacht vorgeworfen worden, sie habe in ihrer Zeit bei der Weltbank eine angeblich zu vorteilhafte Bewertung Chinas in einem Länderranking, dem »Doing Business Report«, durchgesetzt. Mehrere prominente Ökonomen sprachen wie Jeffrey Sachs von einem neuen Auswuchs der »Anti-China-Hysterie« oder urteilten wie der einstige Weltbank-Chefökonom und Nobelpreisträger Joseph Stiglitz, Georgiewa habe sich stärker für Entwicklungsländer und die Klimapolitik eingesetzt und sei dadurch in Konflikt vor allem mit US-amerikanischen Rechten in der Weltbank unter deren noch von Donald Trump eingesetztem Präsidenten Malpass geraten. Stiglitz nannte den Vorgang gar einen »Putsch«. Georgiewa konnte sich am Montag im Gouverneursrat des IWF nach wochenlangem erbittertem Streit letztlich durchsetzen.

Dabei stellt sich die Frage, ob der Westen, seiner Herrschaft in den Bretton-Woods-Institutionen allzu gewiss, sich derlei intrigantes Geraufe wirklich noch leisten kann. Kurz vor Beginn der Jahrestagung hatte ein 183-Millionen-Euro-Kredit der Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) für Ungarn Debatten ausgelöst. Der Kredit dient der Stärkung des ungarischen Gesundheitssystems. Die AIIB mit Sitz in Beijing wurde 2015 unter Führung Chinas gegründet, weil vor allem die USA sich jahrelang geweigert hatten, der erstarkten Volksrepublik größeres Gewicht in IWF und Weltbank einzuräumen. Ihr gehören inzwischen 87 Staaten an, 16 weitere wollen beitreten. Der Ungarn-Kredit der AIIB ist ihr erster in Europa. Er zeigt, dass IWF und Weltbank nicht mehr das alleinige Maß aller Dinge sind. Die Staaten Afrikas, die – entsetzt über die Attacken der US-Rechten auf Georgiewa – der IWF-Chefin den Rücken stärkten, werden es wahrgenommen haben.