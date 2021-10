Gekommen, um zu töten

https://redfish.media/ Im Festsaal in Ouagadougou soll die Wahrheit um den Mord an Sankara in den nächsten Monaten ans Licht kommen (11.10.2021)

Er wird als »historisch« eingeordnet: Der am Montag in Burkina Fasos Hauptstadt Ouagadougou eröffnete Prozess gegen die Verantwortlichen eines Massakers von 1987, bei dem unter anderem der Revolutionär und damalige burkinische Präsident Thomas Sankara ermordet worden war. Zwölf der Angeklagten erschienen persönlich im für das Verfahren hergerichteten Salle des Banquets de Ouaga 2000. Die beiden Hauptangeklagten, Expräsident Blaise Compaoré, der nach dem Mord die Staatsführung für die nächsten 27 Jahre übernommen hatte, und dessen früherer Sicherheitschef Hyacinthe Kafando blieben fern. Ersterer weigerte sich, der Vorladung aus seinem Exil im Nachbarland Côte d’Ivoire Folge zu leisten, Kafando befindet sich auf der Flucht.

Das Verfahren war für die Öffentlichkeit freigegeben worden. Wie das panafrikanische Magazin Jeune Afrique von vor Ort berichtete, waren rund 150 Personen anwesend – die meisten von ihnen Journalisten. Der einzige Überlebende war ebenfalls nach Ouagadougou gekommen und erklärte erleichtert: »Es ist eine einzigartige Gelegenheit, die Wahrheit wiederherzustellen.« Auch wenn er gegenüber dem Magazin bedauerte, dass die Justiz den Traum von einer revolutionären Veränderung der Gesellschaft nicht zurückbringen könne. Anwesend war auch Mariam Sankara, die Witwe des Ermordeten. Sie hatte bereits 1997 Klage eingereicht, aber erst im März 2015, nach dem erzwungenen Abgang Compaorés, leitete ein Richter eine Untersuchung ein. Am Montag verwies sie auf die wegweisende Bedeutung dieses Verfahrens: »Dieser Prozess ist notwendig, damit die Kultur der Straflosigkeit und der Gewalt, die in vielen afrikanischen Ländern trotz der demokratischen Fassade immer noch wütet, endlich aufhört.«

Gründe dafür, warum der letztlich nur kurz amtierende Präsident noch immer als Revolutionär gefeiert wird, gibt es viele. So erreichte er in den vier Jahren seiner Amtszeit von 1983 bis 1987, dass die Alphabetisierungsrate in Burkina Faso von 13 auf 73 Prozent stieg – zum Vergleich: Im letzten Jahr von Compaorés Herrschaft lag sie bei 34,5 Prozent. Aber nicht nur deswegen begehrte vor allem die Jugend gegen den einstigen Weggefährten und späteren Verräter Sankaras auf. Wie es von Frankreich protegierte Autokraten auf dem afrikanischen Kontinent so oft probieren, wollte sich auch Compaoré eine weitere verfassungswidrige Amtszeit ermöglichen. Nach Massenprotesten intervenierte das Militär und zwang den Präsidenten zum Rückzug und kurz darauf ins Exil nach Côte d’Ivoire – wo er selbstverständlich von dem ebenfalls mit französischer Hilfe ins Amt gehievten Alassane Ouattara freundlich aufgenommen wurde und 2016 auch die ivorische Staatsbürgerschaft erhielt. Eine Auslieferung des im April dieses Jahres offiziell Angeklagten lehnte Abidjan entsprechend ab.

Neben eher symbolischen Veränderungen – wie die Änderung des kolonialen Landesnamens Obervolta in Burkina Faso (Land der Aufrechten) – veränderte Sankara vor allem spürbar das Leben der Burkiner: Das Gesundheitssystem wurde ausgebaut – einhergehend mit Impfkampagnen und dem Aufbau von Apotheken in Dörfern sowie Maßnahmen zur Stärkung der Frauenrechte. Im Gedächtnis geblieben ist vor allem seine Kritik an der Schuldenpolitik von IWF und Weltbank. Und er wusste sehr gut, dass er sich mit mächtigen Feinden angelegt hatte. Auf einem Kongress der Organisation für Afrikanische Einheit (OAU) im Juli 1987 erklärte er: »Wenn Burkina Faso sich alleine weigert, die Schulden zu bezahlen, bin ich auf der nächsten Konferenz nicht mehr da.«

Drei Monate später, am 15. Oktober, stürmte eine Gruppe Elitesoldaten aus der Leibgarde Compaorés den Sitz des Nationalen Revolutionsrats in Ouagadougou, erschoss den Präsidenten und mindestens zwölf seiner Gefährten: »Die Angreifer waren gekommen, um zu töten«, so Sennen Andriamirado, Chefredakteur von Jeune Afrique und enger Freund Sankaras. Erst der nach Compaorés Abgang eingesetzte Übergangspräsident Michel Kafando ordnete im Mai 2015 die Exhumierung des Leichnams an – der Körper des 37jährigen war durchsiebt von Kugeln. Die bis dahin offiziell lautende Version eines natürlichen Todes – die beiden dafür verantwortlichen Militärärzte sind zwei der jetzt Angeklagten – war abschließend ad absurdum geführt worden.

Die zunächst formalen Anhörungen werden am 25. Oktober fortgesetzt.