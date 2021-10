Streit um Patente

Joerg Boethling/imago images Mit einem Großauftrag will die Bundeswehr ihr Waffenarsenal erneuern. Bisher schießen die Soldaten mit dem Sturmgewehr G36 von Heckler & Koch

In einem Gerichtsstreit über Gewehrtechnik mit dem Hersteller Heckler & Koch könnte der kleinere Konkurrent C. G. Haenel unterliegen. Bei der Verhandlung am Dienstag vor dem Landgericht Düsseldorf sagte die Vorsitzende Richterin Bérénice Thom, dass sie von einer Patentverletzung von Haenel ausgehe. Unklar ist aber noch das Ausmaß. Möglich ist zudem, dass das Verfahren ausgesetzt wird und das Landgericht erst ein Urteil des Bundespatentgerichts abwartet.

Bei dem Patent von Heckler & Koch (HK), das Haenel verletzt haben könnte, geht es um winzige Öffnungen im Gewehr, die einen raschen Wasserabfluss und eine schnelle Schussbereitschaft ermöglichen sollen, wenn Soldaten durch einen Fluss waten oder am Meeresufer landen.

Das Verfahren am Düsseldorfer Landgericht ist ein Teil der juristischen Auseinandersetzung zwischen Heckler & Koch und Haenel. Beide Firmen wollen einen Großauftrag für die Bundeswehr über 120.000 Sturmgewehre bekommen. Das Patentverfahren vor dem Landgericht ist gewissermaßen ein Nebenschauplatz. HK wirft Haenel besagte Patentrechtsverletzung beim Halbautomatik-Gewehr CR 223 und dessen Vollautomatikversion MK 556 vor. Letzteres Sturmgewehr will Haenel an den Bund verkaufen – sollte das Düsseldorfer Gericht nicht nur beim CR 223, sondern auch beim MK 556 eine Patentverletzung sehen, wäre Haenel bei dem Bundeswehr-Großauftrag vermutlich aus dem Rennen. (dpa/jW)