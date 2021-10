Überdurchschnittliche Belastung

Sebastian Gollnow/dpa Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes erhöhen vor der zweiten Verhandlungsrunde mit dem Land Hessen den Druck (Wiesbaden, 12.10.2021)

Die erste Tarifrunde für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder (TVL) ist vergangenen Freitag erwartbar ohne Ergebnis beendet worden. In den sozialen Netzwerken sorgen die Äußerungen des niedersächsischen Finanzministers Reinhold Hilbers (CDU), der in diesem Jahr die Verhandlungen für die Seite der Länder führt, dennoch für Aufregung. »Temporäre Belastungen, die jetzt in der Pandemie entstanden sind«, könnten nicht herangezogen werden, »um dauerhafte Forderungen zu begründen«, lautete sein Statement zu den gescheiterten Verhandlungen.

Dabei handelt es sich längst nicht mehr um »temporäre Belastungen«. Laut des Personalreports des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), der am Dienstag veröffentlicht wurde, sind Beschäftigte im öffentlichen Dienst überdurchschnittlich häufig wegen Personalmangels von Mehrarbeit betroffen – nämlich 45 Prozent der Staatsbediensteten. In der Privatwirtschaft sind es mit 35 Prozent deutlich weniger.

Für seinen Bericht hat der DGB unter anderem die aktuellen Beschäftigtenzahlen für den öffentlichen Dienst, die das Statistische Bundesamt im September veröffentlicht hatte, herangezogen. Darüber hinaus stützt sich der Personalreport auf eine Sonderauswertung des DGB-Index »Gute Arbeit«. Eine zentrale Frage war, wie sich der Personalmangel auf die Arbeitsintensität auswirkt. Besonders vom Personalmangel betroffen sind demnach Beschäftigte in öffentlichen Krankenhäusern. Dort gaben 78 Prozent bei einer Umfrage an, oft oder sehr oft wegen fehlenden Personals länger arbeiten zu müssen. Zudem muss rund jeder zweite Erzieher und Sozialarbeiter (52 Prozent) sowie rund jede zweite Lehrkraft (49 Prozent) oft länger arbeiten.

Wohin die permanente Überlastung führt, bekam jüngst das Uniklinikum Marburg zu spüren. Dort schmissen auf einer Station 15 von 16 Pflegekräften gleichzeitig den Job hin, wie die »Hessenschau« am Freitag berichtete. »Im öffentlichen Dienst sind die vorhandenen Aufgaben seit Jahren auf zu wenige Schultern verteilt. Dabei ist eine angemessene Personalausstattung eine maßgebliche Voraussetzung für gute Arbeit«, kommentierte die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack den aktuellen Report.

Auch das Durchschnittsalter der Beschäftigten im öffentlichen Dienst liegt dem Bericht zufolge mit 44,5 Jahren merklich höher als in der Privatwirtschaft. 27 Prozent der Angestellten werden demnach in den nächsten zehn Jahren in den Ruhestand gehen. Zugleich ist mit 14,5 Prozent der Beschäftigten der Anteil der befristet angestellten Lohnabhängigen ebenfalls überdurchschnittlich groß.

Zu besseren Arbeitsbedingungen gehört nicht zuletzt ein Gehalt, das nicht geringer ist als die Inflation. Die stieg im September über die Vierprozentmarke. In der aktuellen Tarifrunde für den öffentlichen Dienst der Länder fordern die Gewerkschaften Verdi, GEW, IG BAU, GdP und der Beamtenbund daher unter anderem eine Lohnsteigerung von fünf Prozent. Dazu ist die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) nicht bereit. Die Haushalte müssten konsolidiert werden, schließlich seien sie mit 60 Milliarden Euro verschuldet, erklärte TdL-Vorsitzender Hilbers am Freitag. Gekürzt werden solle nicht. Aber die Frage sei, »wieviel Zuwachs wir gewähren können«, so Hilbers. Der Spielraum dafür sei »relativ eng«.

Doch Deutschland liegt bei den Ausgaben für den öffentlichen Dienst im europäischen Vergleich auf dem vorletzten Platz. Laut des DGB-Berichts gibt Deutschland 8,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für seine staatlichen Beschäftigten aus. Zumindest im Verhältnis zur Wirtschaftskraft lässt sich in der EU damit nur Irland mit 6,7 Prozent seinen öffentlichen Dienst weniger kosten.

Für eine Erhöhung der Entgelte und der Jahressonderzahlung, mobiles Arbeiten und eine verbesserte Eingruppierung waren am Dienstag gut 2.000 Beschäftigte des Landes Hessen im Warnstreik, darunter Hochschulbeschäftigte, Straßenwärter, Justizbeschäftigte und Beschäftigte in hessischen Landesbehörden wie beispielsweise Regierungspräsidien. Denn »zu all dem gibt es bis jetzt keinerlei Entgegenkommen vom Land, geschweige denn ein Angebot«, erklärte der hessische Tarifkoordinator für Verdi, Jens Ahäuser, am Montag. Für die zirka 45.000 hessischen Landesbeschäftigten verhandeln die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes separat von den bundesweiten TVL-Verhandlungen. Das nächste Mal an diesem Donnerstag.