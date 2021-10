Das Feld bestellen

Frankfurt am Main. Die SPD-Politikerin Dagmar Freitag hält einen Boykott der Olympischen Winterspiele im Februar 2022 in Beijing durch internationale Spitzenpolitiker für wünschenswert. Sie habe »persönlich große Sympathien« für einen sogenannten Diplomatic Boycott, sagte die scheidende Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag der dpa. Damit solle gegen die Menschenrechtslage im Land protestiert werden. Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hatte den Boykott vorgeschlagen, um in der ideologischen Auseinandersetzung mit China Boden gutzumachen. (dpa/jW)