Haustiere, Tiere ­überhaupt

Am vergangenen Wochenende hatte Eugen Egner seinen 70. Geburtstag. Zum umfangreichen Werk des Zeichners und Schriftstellers zählen auch eine ganze Reihe von Hörspielen. Insgesamt 19 listet die Hörspieldatenbank der ARD auf. Sie entstanden in einer Zeitspanne von rund 30 Jahren – bis auf die Literaturbearbeitung »Aus dem Tagebuch eines Trinkers« (SWF 1996) – alle beim WDR. Da mutet es schon merkwürdig an, dass aus dem Hörspielressort der Anstalt keine Geburtstagsgrüße kommen. Weder wurden Stücke von Egner ins laufende Programm genommen, noch findet sich online eine Präsentation. Im »Hörspielspeicher« des Senders gibt es vom Wuppertaler Wunderkind der literarischen Groteske einzig und allein das Hörspiel »Alles kommt wieder« aus dem Jahr 2011 zu hören. In diesem Sinn hilft wohl nur zu hoffen, dass auch Eugen Egners Stücke wieder im Radio kommen.

Der »Maulwurf der Vernunft: Kein Titel« (Di., 9 Uhr, FSK) hat diesmal vor, den Kunstbetrieb zu untersuchen und nach subversivem Potential zu wühlen. Nicht um das Buddelpotential von Tieren, sondern um ihre Fähigkeit, Menschen »emotional zu unterstützen«, geht es in Lisbeth Jessens »Pets & the City – New Yorker und ihre Haustiere« (NDR/DKultur 2016; Di., 20 Uhr, NDR Kultur).

Vom DLF wird die Reihe »Buschfunk« fortgesetzt. Beim Rückblick auf die ertragreiche Zusammenarbeit mit der Hochschule für Schauspielkunst »Ernst Busch« ist als nächstes die 2015er Bearbeitung von John Alec Bakers »Der Wanderfalke« (Di., 20.10 Uhr, DLF) dran. Vorgenommen und umgesetzt hat sie Jan Willem Dreier. Mit der Zeit des deutschen Überfalls auf Polen im Jahr 1939 beschäftigt sich das Feature »Untermenschen und Alphatiere« (DLF/WDR/SR/Radio Gdansk 2011; Mi., 19 Uhr und Sa., 14 Uhr, RBB Kultur) von David Zane Mairowitz und Malgorzata Zerwe. Das Stück dreht sich um den Warschauer Zoo, die Unmenschlichkeit angeblicher Tierliebe und die wenigen Möglichkeiten, sich vor den deutschen Besatzern zu verstecken.

Soziale Probleme im »Tatort« oder allgemein in Krimis zu thematisieren, ist schwierig. Was in der Realität systemische Ursachen haben mag, muss zwangsläufig als »lösbarer« dramatischer Einzelfall dargestellt werden. Dirk Laucke sollte man mit seinem »Schlachten und Zerlegen« (MDR 2021; Ursendung Mi., 20 Uhr, Bayern 2), das in der tierverarbeitenden Industrie spielt, trotzdem eine Chance geben, denn der Name bürgt in der Regel für Qualität. In der Sendung »Wort und Position« (Do., 7 Uhr, FSK) wartet ein Gespräch mit Ingo Leindecker zu seinem Hörspiel »Todableiter« auf Hörerinnen und Hörer.

Ein vielversprechendes Literaturfeature steht mit Richard Pfützenreuters und Johanna Tirnthals »Die Schönheit – Der kommunistische Autor Ronald M. Schernikau« (WDR/ORF 2021; Sa., 12 Uhr und So., 15 Uhr, WDR 3 sowie So., 20.15 Uhr, ORF Ö1) auf dem Programm. Arthur Schnitzler zu Ehren werden anlässlich seines bevorstehenden 90. Todestages sowohl »Zwischenspiel« (ORF/BR/SFB 1992; Sa., 14 Uhr, ORF Ö1) als auch »Literatur« (HR 1958; So., 22 Uhr, HR 2 Kultur) gesendet. Dana von Suffrin erzählt in ihrem Roman- wie Hörspieldebüt »Otto« (BR 2021; Ursendung Sa., 15 Uhr, Bayern 2) eine deutsch-jüdische Geschichte aus dem 20. Jahrhundert.

Ansonsten empfehlen sich das sozialkritische Stück »Die Froschfotzenlederfabrik« (SWR 2011; Sa., 23 Uhr, SWR 2) von Oliver Kluck, John le Carrés Spionagethriller »Endstation« (DLR Berlin 1997; Mo., 22 Uhr, DLF Kultur) mit zwei sich im Waggon belauernden Agenten und der Abend auf FSK mit »Durch die Nacht – Centro Sociale forever!« (Mo., 20 Uhr, FSK).