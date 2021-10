Christiane Schleifenbaum

Die Pandemie, mal wieder. Ohne Worte, gleichwohl das Wesentliche dieser seit Frühjahr 2020 beispiellosen Situation voller Belastungen, Ungereimtheiten, Einschränkungen und neuer Erfahrungen treffend, hat die Cottbuser Choreographin Golde Grunske mit dem Musiker Konrad Jende zu diesem Thema beigetragen: Ihre Choreographie »con. takt. los«, gefördert vom Kulturministerium des Landes Brandenburg, regt an, die Probleme aus anderer Perspektive zu betrachten. Denn im Persönlichen wie mit einem kritischen Blick auf unsere Gesellschaft zeigt sich gerade jetzt, dass Gewissheiten sehr zerbrechlich sein können, dass geordnetes Leben schneller in Unordnung gerät, als man dachte.

Das kann man wohl auch in klugen Texten zur Coronakrise nachlesen, die es durchaus gibt, aber diese Tanzaufführung sorgt zudem für Sinnlichkeit und dadurch für ein noch besseres Verständnis dessen, was hier passiert. Der Tänzer Konstantinos Spyrou, die Tänzerinnen Ronja Häring, Shuang Liang und Leticia Taguchi bringen Probleme wortlos auf den Punkt, wo lautes Reden eher zu Polarisierung und Verwirrung führt. Alles wirkt plötzlich ziellos: eingeengter Alltag und gleichzeitig ein Zuhause im globalen Netz. Komische Verrenkungen beim Begrüßen, aus dem Takt gekommen, Nähe vermeidend. Aggressionen bauen sich auf. Leistung zeigen müssen wir trotz alledem. Verausgabung bis zur Erschöpfung.

Genau diese Verausgabung bis zur Erschöpfung müssen die Tänzerinnen und der Tänzer nicht spielen. Golde Grunskes Choreographie bringt sie beeindruckend sichtbar an die physischen Leistungsgrenzen. Als Kontrast gibt es immer mal wieder einen Funken Hoffnung. Besonders berührend tanzen Leticia Taguchi und Konstantinos Spyrou in Zeitlupe die sehr vorsichtigen Versuche, sich einander körperlich zu nähern. Dieser ruhige Teil, den parallel mit größerem körperlichen Abstand Ronja Häring und Shuang Liang ebenso eindrucksvoll und doch völlig anders gestalten, bildet den Widerpart zur getanzten Rast- und Ziellosigkeit in anderen Teilen der Aufführung.

Gezeigt wurde das Stück bisher in Lübbenau, Hoyerswerda, Spremberg und Cottbus. Bleibt zu hoffen, dass weitere Aufführungsorte folgen.