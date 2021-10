Atomkraft spaltet EU

imago images/Le Pictorium Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire (M.) besucht das Unternehmen Bernard Controls, das Schleusen für Atomkraftwerke herstellt (Gonesse, 15.4.2021)

Die EU steht vor einer Grundsatzentscheidung: Ende November wollen die Mitgliedstaaten über die Zukunft der Atomenergie beraten und entscheiden, ob diese im Namen des Klimaschutzes nun doch gefördert werden soll. Klarer Befürworter einer solchen vermeintlich klimafreundlichen Strategie ist Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire. In einem offenen Brief mit dem Titel »Warum Europa Kernenergie braucht« schrieb er am Montag in der Welt: »Wenn wir den Kampf gegen den Klimawandel gewinnen wollen, brauchen wir Kernenergie. Sie ist für uns alle ein unverzichtbarer und verlässlicher Faktor für eine kohlenstofffreie Zukunft.« Neben Paris haben Rumänien, Tschechien, Finnland, Kroatien, Bulgarien, Polen, Ungarn, Slowenien und die Slowakei diesen offenen Brief unterschrieben – die Proatomfraktion der EU. Demgegenüber stehen Deutschland, Österreich, Dänemark, Luxemburg und Spanien, die sich Anfang Juli in einer gemeinsamen Erklärung an die EU-Kommission vehement gegen Atomkraft ausgesprochen haben. Es handele sich um eine »Hochrisikotechnologie«, so die zuständigen Minister der Länder in dem Schreiben.

Le Maire versicherte nun dagegen, Kernenergie sei eine »saubere, sichere, unabhängige und wettbewerbsfähige kohlenstoffarme Energiequelle«. Er betonte weiter, Atomkraft sei eine Chance, »eine starke, ausgesprochen rentable Industrie zu entwickeln, Tausende von qualifizierten Arbeitsplätzen zu schaffen (…) und Europas strategische Autonomie und Energieunabhängigkeit zu sichern«.

Die Spaltung zwischen einerseits dem von Frankreich und andererseits dem von Deutschland angeführten Lager in der Atomfrage scheint so tief wie nie. Schließlich geht es um viel Geld: Konkret fordert Le Maire, dass Kernenergie noch in diesem Jahr in die sogenannte EU-Taxonomie aufgenommen werden soll. Diese im April von der Kommission vorgestellte Verordnung soll für Anleger definieren, was als nachhaltig gilt, und somit dabei helfen, »grüne Investments« zu erkennen. Während Brüssel die Taxonomie als »Gamechanger« bezeichnet, prangern verschiedene Organisationen eine »Greenwashing«-Maßnahme an. Die Umweltschutzorganisation WWF zum Beispiel warnte schon Anfang Juli davor, dass eine Taxonomie, die Atomkraft als »nachhaltig« bezeichne, »wertlos« sei.

Umweltverbände kritisieren, dass es bei der Kernenergie unter anderem keine Sicherheitsgarantien gebe und das Risiko mit einer höheren Anzahl von Kraftwerken steige. Sie weisen auch auf das ungelöste Probleme der Lagerung von hoch radioaktivem Atommüll hin. Für »Fridays for Future«-Sprecherin Line Niedeggen ist zudem der Bau von Atomkraftwerken zu ressourcenintensiv und langwierig, »um in irgendeiner Hinsicht sinnvoller als der konsequente Ausbau erneuerbarer Energieträger zu sein«, wie sie am Montag gegenüber jW erklärte. Die neuerliche Debatte über diese »langfristig sehr gefährliche Technologie« lenke von den drängenden Antworten ab, die tatsächlich die Energiewende anschieben würden, so Niedeggen weiter.

Als Konsequenz aus der Nuklearkatastrophe von Fukushima hatte die damalige deutsche Bundesregierung 2011 den Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen. Ob die BRD und die anderen Antiatomkraftstaaten nun dem Druck von Frankreich in der Frage der Taxonomie standhalten werden, ist ungewiss. Zumal es noch einige unentschlossene Länder wie die Niederlande gibt, die nicht ausschließen, ihre Nuklearkapazitäten auszubauen, um ihre Klimaziele zu erreichen. Auch Italiens Umweltminister, Roberto Cingolani, hatte im September einen solchen Schritt angedeutet. Es wäre töricht, die Rückkehr zur Atomenergie nicht in Erwägung zu ziehen, wenn es eine vierte AKW-Generation geben werde, die ohne Uran und mit deutlich weniger radioaktivem Abfall auskomme, so Cingolani. Das Land war 1987 per Volksentscheid als erster europäischer Staat aus der industriellen Nutzung der Kernkraft ausgestiegen. Einen Wiedereinstieg lehnte eine Mehrheit der Italiener 2011 in einem weiteren Referendum ab.