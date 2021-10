Der Deutsche Kinderverein aus Essen teilte zur aktuellen Zahl der Kindeswohlgefährdungen am Montag mit:

Mehrere Studien belegen eine Zunahme der Gewalt gegen Kinder während des Coronalockdowns. Nach Ergebnissen einer Untersuchung der TU München wurden während der Pandemie 6,5 Prozent der Kinder aller Haushalte gewalttätig bestraft – deutlich mehr als zuvor. Gleichzeitig wurden Jugendämtern und Kinderschutzambulanzen weniger Kinderschutzverdachtsfälle gemeldet. Dies deutet auf eine hohe Dunkelziffer bei Kindeswohlgefährdungen im Lockdown. (…) Nach wie vor sind folgende Maßnahmen zwingend erforderlich: eine deutliche Verringerung der Fallbelastung sowie eine bessere Qualifikation im Kinderschutz und eine angemessene Sachausstattung der in den Jugendämtern beschäftigten Fachkräfte. Dies sicherzustellen, ist tatsächlich noch dringender als zuvor, um zumindest jetzt jenen Kindern und Jugendlichen Achtsamkeit, Schutz und Hilfe zukommen zu lassen, deren Leid im Schatten der Pandemiemaßnahmen verborgen blieb.

Anlässlich des Internationalen Mädchentages (11. Oktober) wies die UN-Flüchtlingshilfe am Montag auf die Situation der Mädchen in Afghanistan hin:

»Wir befürchten, dass Mädchen in Afghanistan der Zugang zum Schulunterricht und zur beruflichen Entwicklung verwehrt wird und damit die Möglichkeit, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und die Gesellschaft voranzubringen. Wir dürfen die afghanischen Mädchen und Frauen jetzt nicht vergessen«, fordert Peter Ruhenstroth-Bauer, Geschäftsführer der UN-Flüchtlingshilfe, dem nationalen Partner des UNHCR. Ende September wurden Studentinnen und weibliche Lehrkräfte von Lehre und Studium an der Universität Kabul ausgeschlossen.

Afghanen stellen bereits heute mit mehr als fünf Millionen Menschen eine der weltweit größten Flüchtlingspopulationen dar. Etwa 90 Prozent der afghanischen Flüchtlinge leben in den Nachbarländern Iran und Pakistan. Weitere drei Millionen Menschen sind Vertriebene innerhalb des eigenen Landes. Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) geht davon aus, dass 80 Prozent von ihnen Frauen und Mädchen sind.

Anlässlich der Überlastung der Beschäftigten am Universitätsklinikum Frankfurt am Main erklärte Elisabeth Kula, Fraktionsvorsitzende und hochschulpolitische Sprecherin der Fraktion von Die Linke im Hessischen Landtag, am Montag:

Der Brandbrief der Beschäftigten der Intensivstationen des Uniklinikums Frankfurt bringt untragbare Verhältnisse ans Tageslicht. Eine Intensivstation muss schwerstkranke Menschen versorgen. Die anhaltende Dauerüberlastung und das Gefühl, von den Verantwortlichen damit allein gelassen zu werden, sorgen nicht nur für Frust und körperliche Erschöpfung, auch die Patientenversorgung leidet darunter. Natürlich hat Corona diese Situation noch verschärft, doch schon vorher hat es Hilferufe sowohl aus Frankfurt als auch aus dem Universitätsklinikum Gießen und Marburg gegeben. Pausenzeiten können nicht eingehalten werden, und Beschäftigte werden an freien Tagen zurück auf die Stationen geholt. Nach dem Brandbrief wurde zwar eine Arbeitsgruppe in der Klinik eingesetzt, grundlegend verändert hat das aber nichts. Politisch trägt Ministerin Dorn (Grüne) die Verantwortung, den unhaltbaren Zuständen an den Unikliniken einen Riegel vorzuschieben. (…)