Widerstand gegen Stellantis-Pläne

Hannelore Förster/imago Ungewisse Zukunft für das Werk in Rüsselsheim: Wie die Umbaupläne für Opel konkret aussehen sollen, ist der IG Metall und den Betriebsräten nach eigenen Angaben nicht bekannt

Bei Opel brodelt es gewaltig. Nachdem die Pläne des Mutterkonzerns Stellantis enthüllt worden sind, wonach das Autokonglomerat seiner deutschen Tochter die rechtliche Verantwortung über die Werke in Rüsselsheim und Eisenach entziehen will, schlägt das Vorhaben nun »große Wellen«, wie das Handelsblatt am Montag berichtete. Die Gewerkschaft IG Metall kündigte für den 29. Oktober Protestaktionen in ihrem Bezirk Mitte an, der die vier Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen umfasst. »Der Mutterkonzern von Opel gefährdet mit der geplanten Zerschlagung die gesamte Marke, Standorte und Beschäftigung sowie die Mitbestimmungsstrukturen. Das werden die Arbeitnehmervertreter nicht widerstandslos hinnehmen«, hieß es in einer Mitteilung der Gewerkschaft vom Freitag. Der Opel-Gesamtbetriebsratsvorsitzende Uwe Baum betonte darin, die Ankündigung folge keiner wirtschaftlichen Logik. »Es ist vielmehr der Versuch einer Flucht aus der Mitbestimmung.« Die Zerschlagung diene einzig und allein dem Ziel, diese zu schwächen. Rudolf Luz, Unternehmensbeauftragter der IG Metall bei Opel, kritisierte das Vorhaben ebenfalls deutlich: »Statt Aufspaltung brauchen wir klare Zukunftsperspektiven und Investitionen in die Standorte.« Eisenach brauche jetzt eine faire Auslastung. Der »Anlauf des neuen Grandland« müsse dort erfolgen, so Luz.

Wie die Umbaupläne für Opel konkret aussehen sollen, ist der IG Metall und den Betriebsräten nach eigenen Angaben nicht bekannt. Ein Konzernsprecher hatte nach einem Handelsblatt-Bericht am vergangenen Donnerstag auf Anfrage mitgeteilt, Stellantis prüfe, die beiden Produktionsstätten in Rüsselsheim und Eisenach zu eigenen Rechts- und Produktionsorganisationen zu entwickeln. So solle »die Zusammenarbeit und Flexibilität innerhalb des Stellantis-Produktionsverbundes« weiter gestärkt werden. Der Schritt solle langfristig dazu beitragen, Arbeitsplätze zu sichern. Erreicht werde dies unter anderem durch eine einfachere Produktzuweisung durch die Eigenständigkeit der Werke und die »Umsetzung von effizienteren Lösungen vor Ort«. Der Sprecher betonte, das Werk Eisenach sei bereits von 1990 bis Ende 2013 selbständig gewesen. Rüsselsheim ist der Stammsitz der Traditionsmarke Opel. »Selbstverständlich sollen die Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigten unverändert bleiben, die bestehenden Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen weitergelten. Über die genaue Ausgestaltung wollen wir nun mit dem Sozialpartner sprechen«, sagte der Konzernsprecher weiter.

Nach Informationen des Handelsblatts erwägt die Führung um Stellantis-Chef Carlos Tavares, die Produktionsstätten in Rüsselsheim und Eisenach aus der Opel Automobile GmbH herauszulösen und in eigenständige Gesellschaften zu überführen. Beide Firmen wären den Plänen zufolge nicht mehr an Opel in Deutschland angebunden, sondern direkt an eine Einheit von Stellantis, etwa in den Niederlanden.

Zwar leidet die Autoindustrie seit einigen Monaten unter Materialengpässen sowie den anhaltenden Folgen der Pandemie. Für Aktionäre hat das jedoch keine negativen Konsequenzen. Im Gegenteil: Die Gewinne der Unternehmen sind im ersten Halbjahr trotz drastischer Produktionsausfälle auf ein Rekordniveau gestiegen. 71,5 Milliarden Euro verdienten die 16 größten Autokonzerne der Welt laut einer Auswertung von Ernst & Young (EY) bis zum Sommer, so ein Bericht in der Welt Anfang Oktober. (dpa/jW)